Fotogalerie: Srdce UPC v Praze. Takhle vypadá headend a dohledové centrum

Operační centrum, tzv. headend, je srdcem každé kabelové televize. Vítejte na exkurzi v headendu UPC, který najdete v centrále firmy v pražských Nuslích. Podíváme se i do dohledového centra, které hlídá přípojky jak rezidentních, tak B2B zákazníků.

Nenápadná žlutá nálepka nahoře prozrazuje, že tady končí připojka do Lidlu.

Headendy fungují na kruhové bázi. Když někde něco vypadne, jsme schopní to odjinud nahradit, popisují manažeři UPC.

Každý kabel je popsaný a evidovaný, aby bylo jasné, o co jde. Každé vlákno má své číslo. Do nuselské centrály jsou svedení například hodně důležití zákazníci jako banky a podobně.

V Praze má UPC kromě headendu ještě asi deset menších přístupových bodů (POPů) s cca deseti racky, aby se všechna optika nemusela vodit až do centrály.

Rozdíl mezi službami pro rezidentní zákazníky a B2B klienty spočívá v tom, že u rezidentů optika obvykle vede do jednoho nebo dvou míst na sídlišti a dál vede koaxiální kabel...

Tady to opravdu všechno vzniká - televize, hlas i internet.

Skok o několik pater výše, do dohledového centra.

Technici v dohledovém centru jsou schopní některé věci vyřešit sami, není to jen call centrum.

Monitoruje se tu propustnost sítě i to, jestli běží všechny televizní kanály. (Ano, i ty pro dospělé, pokud se divíte několika redakčně rozmazaným obrazovkám na fotce ;)).

Na téhle obrazovce technici sledují data o odchozích telefonických hovorech. Kvůli fraudům. Viděli by tu, kdyby někdo třeba naboural klientskou ústřednu a ona by například začala generovat hovory do zahraničí.

Autor: Karel Choc, Internet Info