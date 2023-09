365internet musí CETINu uhradit dluh, rozhodl ČTÚ

Autor: Depositphotos

Spor o nezaplacené faktury mezi providerem 365internet a společností CETIN z loňského října letos v létě pravomocně rozhodl Český telekomunikační úřad. Vyplývá to z dvojice rozhodnutí, na které odkazuje aktuální monitorovací zpráva. Tyto dokumenty pak přinášejí podrobnosti o komplikovaném vztahu obou subjektů, který vyústil až v odstřižení zákazníků 365internetu ze strany CETINu od sítě.





Ze zveřejněných rozhodnutí vyplývá, že 365internet podnikatele Jana Ivanka dlužil na nezaplacené faktuře 815 tisíc korun. Tuto pohledávku přiznal, odmítal ji včas uhradit ale pouze z toho důvodu, že má v úmyslu vyúčtování reklamovat co do 2 400 korun „za chybně vyhodnocené úkony poruch a marných instalačních výjezdů“.





Současně 365internet v řízení příznal, že neuhrazených faktur má více a že je hradil částečně, obvykle v několika platbách. Zvykl si také na to, že mu v minulosti CETIN namísto smluvně definovaných 30 dní vystavoval faktury s 90tidenní splatností, a když kvůli špatné platební morálce splatnost opět zkrátil, rázem vzrostl dluh o 2 nezaplacené faktury, tedy asi 1,6 milionu korun.

Tím, že CETIN přistoupil k odpojování zákazníků a přepojením přípojek na jiné poskytovatele, měla 365internet údajně vzniknout škoda 5 milionů korun, kterou ve sporu uplatnil jako takzvanou kompenzační námitku.

ČTÚ ale tuto argumentaci neuznal s tím, že do rozhodování o účastnických sporech náhrada škody nepatří. „Rozhodování o nároku o náhradu škody, byť by i škoda měla vzniknout v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb elektronických komunikací, Úřadu svěřeno není,“ odmítl ČTÚ svou pravomoc a odkázal 365internet, aby svůj nárok uplatnil soudně. Současně upozornil na to, že poskytovatel vznik tvrzeného nároku neprokázal, natož výši požadované satisfakce. Regulátor proto přikázal pohledávku 815 tisíc s úrokem a dalšími náklady 365internetu uhradit.