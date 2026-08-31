Aktuálně.cz mění šéfredaktora, Matyáše Zrna vystřídá Michal Pavec

Novým šéfredaktorem zpravodajského serveru Aktuálně.cz se od září stane dosavadní zástupce Michal Pavec. Matyáš Zrno zůstane ve vedení redakce jako jeho zástupce. Více se zaměří na vlastní texty, autorské pořady a video.
Nové rozdělení funkcí oznámilo vydavatelství Economia v pondělní tiskové zprávě. V prvním zářijovém týdnu má Aktuálně.cz spustit Zrnův nový autorský pořad Střelnice. Redakce chce postupně přidávat také další podcasty a videocasty.
„Matyáš s Michalem společně vybudovali silnou redakci a Aktuálně se podařilo otočit několik důležitých trendů. Teď chceme udělat další krok. Michal má moji plnou důvěru k vedení redakce a Matyáš patří k našim nejsilnějším autorským osobnostem. Dává proto smysl, aby dostal větší prostor právě k tvorbě, kde vidíme velký potenciál,“ podotkla ke změnám Lenka Černá, generální ředitelka vydavatelství Economia.
Pavec plánuje posílit domácí zpravodajství a těsněji propojit čtenáře s klíčovými autory. „Výraznou proměnou už prošel Spotlight, který se víc zaměřuje na aktuální témata, a v rychlém sledu chceme přidávat další autorské podcasty a videocasty,“ uvedl.
Matyáš Zrno převzal vedení Aktuálně.cz v lednu 2025, kdy přišel ze CNN Prima News. Michal Pavec se tehdy stal jeho zástupcem. Do redakce zároveň nastoupilo několik dalších novinářů. Personální změny doprovodil odchod přibližně patnácti lidí, mezi nimiž byli moderátorka Světlana Witowská a tehdejší zástupci šéfredaktora Jan Hejl a Radek Dragoun. Na konci letošního května z redakce odešla moderátorka Zuzana Tvarůžková, která se od března 2024 podílela na moderování Spotlightu.
Pavec před příchodem do Aktuálně.cz vedl domácí a ekonomickou rubriku Lidových novin. V Economii už pracoval v letech 2011 až 2014 jako redaktor Hospodářských novin a zástupce vedoucího jejich pražské přílohy. Novinářskou dráhu zahájil v roce 2006 právě v Aktuálně.cz.