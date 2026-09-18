Allegro v Česku přitáhlo o třetinu víc obchodníků, v regionu už na tržišti nakupuje každý čtvrtý

Polské online tržiště Allegro v Česku zrychlilo, počet nabídek od zdejších obchodníků na platformě vyrostl ve druhém čtvrtletí meziročně zhruba o třetinu. Značku už zná v rámci podpořené znalosti devět z deseti tuzemských e-commerce zákazníků, uvádí firma v tiskové zprávě. Česko je pro Allegro největším trhem po domovském Polsku.
V Česku, na Slovensku a Maďarsku rostla hodnota zboží prodaného přes toto tržiště (GMV) meziročně o 85 %. Firma uvádí, že v těchto zemích nabízí přes 40 milionů produktů. Allegro chce rok uzavřít s GMV na mezinárodních marketplace téměř o 11,2 miliard Kč vyšším než loni, ale dosažení bodu zvratu (break-even) se očekává v roce 2029. Podle finančního reportu firma ve druhém čtvrtletí vykázala čistý zisk v přepočtu zhruba 2,96 miliardy Kč, meziročně skoro o 28 % víc. Čísla konkrétně za Česko neuvádí.
Allegru se v Česku daří lovit velké technologické značky, od začátku roku zlákalo Xiaomi nebo partnera Applu iStyle. Pro firmu se stala významným krokem i integrace, která umožňuje prodejcům aktivovat prodej na polském marketplace přímo z administrace Shoptetu, ten v Česku a na Slovensku pohání 45 tisíc e-shopů.
Dál ale pokračuje jeho spor s Mironetem o reklamní slogan typu „Když něco, tak Allegro“. Za jeho užití zažaloval Mironet tržiště v roce 2024, v červenci se spor vrátil od vrchního soudu zpět k městskému.