Alza dočasně pozastavila přijímání nových požadavků na dodání léků na předpis do Alzaboxů. Vyhovuje tím preventivní výzvě Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který firmě na pozastavení dal 24 hodin. Společnost naproti tomu uvádí, že krok realizuje jako gesto dobré vůle.
Jde o pilotní službu, kterou firma spustila 26. října pro vybranou skupinu zákazníků. V rámci ní umožňovala vyzvednout si léky v jedné z termo-monitorovaných schránek AlzaBoxů bez návštěvy lékárny. Výdej probíhal standardně farmaceutem v lékárně a o tom, jestli je možné lék do AlzaBoxů umístit, rozhodoval právě lékárník. Proti službě ale vystoupila Česká lékárnická komora, podle níž jde bez ohledu na název o zásilkový výdej léků vázaných na lékařský předpis, což současná legislativa neumožňuje.
Na legalitě i bezpečnosti služby Alza podle svého vyjádření trvá. Výzvě prý podřizuje své kroky. „Abychom vytvořili prostor pro věcnou diskusi. Od počátku chceme službu rozvíjet v souladu s platnými předpisy a odbornými standardy. Dočasným pozastavením dáváme prostor k jednání. Dopad ale pocítí především pacienti, kterým služba usnadňovala cestu k lékům,“ komentuje Eliška Čeřovská, šéfka PR Alzy.
Šetření probíhá a konečné právní posouzení pilotu zůstává podle Alzy otevřené.