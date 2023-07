Amazon rozšířuje placení pomocí skenu dlaně do dalších obchodů

Autor: Amazon

Technologie Amazonu pro ověřování identity pomocí skenu dlaně se momentálně v USA používá na 400 místech. Většina z nich jsou obchody Amazonu, ale skenery dlaně podle firmy nasadily už i některé další společnosti – třeba sportovní stadiony, obchody na letištích a podobně.





Amazon teď oznámil, že službu Amazon One rozšíří do všech svých supermarketů Whole Foods Market. Systém už funguje asi ve dvou stovkách těchto obchodů, firma jej teď chce nasadit i ve zbývajících třech stovkách poboček. Od roku 2020, kdy Amazon placení pomocí otisku dlaně spustil, zaznamenal 3 miliony jeho použití.





Uživatelé s účtem od Amazonu se mohou do systému zaregistrovat online. Svou dlaň (nebo obě dlaně) pak mohou naskenovat v některém z obchodů s příslušným terminálem.

Amazon říká, že při skenování nedělá prostou fotku dlaně, která by se potenciálně dala podvrhnout, ale snímá kromě fyzické podoby i strukturu žil a získaná data kombinuje do unikátního vektorového ID, kterému říká „palm signature“.

Identifikace na základě skenování dlaně má podle Amazonu několik výhod: jde o bezkontaktní technologii, vyžaduje od uživatele jasnou fyzickou akci (přiložení dlaně ke skeneru) a oproti jiným biometrickým způsobům identifikace se z otisku dlaně nedá poznat identita člověka.

Firma slibuje, že naskenovaná data o dlaních uživatelů nebude sdílet s žádnými dalšími firmami či organizacemi, ani je nebude využívat pro marketingové nebo reklamní účely. Vyhrazuje si jen možnost předat data úřadům, pokud k tomu bude donucena soudním příkazem.

Ne každý ale těmto slibům věří. V roce 2022 jeden z velkých amerických koncertních areálů Red Rocks Amphitheate podle serveru Engadget zrušil plány na zavedení Amazon One. Stalo se tak na základě otevřeného dopisu některých hudebníků, kteří se obávali předávání biometrických dat úřadům nebo možnosti, že by je mohli ukrást hackeři.