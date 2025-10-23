Americko-ukrajinské drony bez GPS navigace získaly 10 milionů dolarů, po boku velkých jmen investuje i Rockaway

Fond Rockaway Ventures investoval do amerického startupu Vermeer s předsunutými operacemi v Kyjevě. Startup získal v rámci kola Série A celkem 10 milionů dolarů (přes 220 milionů korun). Český Rockaway se tak zařadil po bok velmi zajímavých investorů – kolo vede fond Draper Associates, který poslal peníze v raných fázích do firem jako SpaceX, Robinhood, Coinbase, Tesla nebo třeba Baidu.
Vermeer vyvíjí vizuální navigační systém, který umožňuje dronům a dalším strojům fungovat v prostředích, kde selhává GPS.
„Na rozdíl od GPS systém Vermeeru funguje bez rádiových signálů a zůstává funkční i když je GPS narušeno nebo neexistuje. Věříme, že tato unikátní technologie se stane standardem pro drony, roboty a další autonomní platformy a nastartuje novou vlnu autonomních systémů,“ říká Petr Šmíd, generální partner v Rockaway Ventures.
Technologie Vermeeru je navržena tak, aby obešla zranitelnost satelitní navigace – funguje i při rušení nebo podsouvání falešných dat. Systém se orientuje prostřednictvím podobných informací jako člověk: využívá až čtyři kamery (elektro-optické i infračervené) a umělou inteligenci na čipu Nvidia k analýze okolí. Orientuje se i podle hvězd a dalších podobných vodítek. Vizuální data porovnává s databází orientačních bodů a 2D či 3D mapami. Jde o pasivní systém a nespoléhá na externí signály. Podle investorů je v nepřátelském prostředí výjimečně spolehlivý.
„Jeden z důvodů, proč jsme do Vermeeru investovali, je neuvěřitelná míra úspěchu, kterého dosáhli konkrétně při pomoci Ukrajině posílit její flotilu dronů,“ říká Andy Tang, partner v Draper Associates. Vysvětluje, že technologie má nespočet aplikací mimo obranu, včetně využití pro autonomní vozidla nebo dálkovou dopravu.
Vermeer už svou technologii nasazuje na Ukrajině, kde pomáhá ozbrojeným silám chránit drony před ruskými elektronickými útoky. Mezi jeho partnery patří také americká armáda, letectvo, Lockheed Martin nebo Northrop Grumman. „Provoz po boku našich partnerů na frontě nás donutil iterovat rychleji a soustředit se na to, co v boji skutečně funguje,“ prohlašuje CEO Vermeeru Brian Streem.
Investice se účastnili také AeroX Ventures, Boscolo Intervest, High Point Ventures a akcelerátor U.S. Air Force Techstars, ve kterém startup začínal. Firma za poslední rok nafoukla svůj tým z 10 na 40 zaměstnanců, z nichž osm pracuje přímo na Ukrajině.