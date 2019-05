 »  Analýza: IPTV v západní Evropě poroste, satelit ztratí zákazníky

Filip Rožánek

Britská analytická firma Digital TV Research zveřejnila svou předpověď vývoje televizních platforem v západní Evropě. Během následujících pěti let má klesnout zájem o placené satelitní nabídky, ze současných 24 milionů domácností na 20 milionů v roce 2024. Naopak čím dál více zákazníků bude získávat IPTV, kterou by za pět let mělo mít 39 milionů domácností. Tedy v zásadě stejně jako kabelovou televizi.

Důvodem pro zhoršení pozice satelitních operátorů je přechod domácností na platformy, které jsou kombinované s dalšími službami v jednom balíčku – typicky vysokorychlostním internetovým připojením.

Celkový počet odběratelů placených televizních platforem v západní Evropě má podle prognózy autora zprávy Simona Murraye dosáhnout za pět let 101,5 milionu. Čtvrtinu zákazníků budou tvořit Němci, druhý největší trh bude Británie a třetí Francie. V polovině z 18 analyzovaných států očekává Murray pokles zájmu o placené nabídky, nejvíce v Itálii.