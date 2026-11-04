Aplikace a web, které nikdo nepoužívá. Na digitální vzdělávání v ČR šlo osm miliard, výsledky nejsou žádné

Česko umí získat a čerpat miliardové dotace z Evropské unie, ale často je používá na projekty, které dlouhodobě nemají smysl a kde tyto peníze nejsou potřeba. Konstatoval to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který vydal novou zprávu o finančním řízení prostředků Evropské unie v České republice, takzvaný EU Report 2026. Jeho součástí jsou ukázány případy, kdy evropská podpora nepřinesla očekávané výsledky. Mezi ně patří digitální vzdělávání.
Do digitálního vzdělávání šlo 8,2 miliardy korun, což podle NKÚ nepřineslo naplnění žádného z prioritních cílů programu.
“Žádný z prioritních cílů Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV) nebyl naplněn. Peněžní prostředky z fondů EU sice byly vynaloženy formálně v souladu s právními předpisy, avšak s minimálním nebo neprokazatelným dopadem na proklamované cíle ve vzdělávání,” konstatoval kontrolní úřad.
“Ze sedmi obecných indikátorů, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nastavilo pro vyhodnocení splnění prioritních cílů, splnilo pouze dva, jeden částečně a u čtyř indikátorů nebylo schopno vyhodnotit jejich plnění vůbec. Z průběžných hodnocení implementace SDV vyplynulo, že MŠMT splnilo v původně stanoveném termínu pouze tři ze 43 aktivit, tedy přibližně sedm procent,” navázal úřad.
“Národní pedagogický institut ani MŠMT neměly přehled o reálných digitálních kompetencích učitelů v Česku. Aplikace Profil Učitel21, vytvořená v rámci jednoho z podpořených projektů právě k tomuto účelu, byla využita pouze necelými dvěma procenty učitelů základních a středních škol. Institut data z aplikace vůbec nemonitoroval a nevyhodnocoval,” doplnil NKÚ.
“Na Metodickém portálu RVP.CZ bylo ke konci června 2022 přibližně 46 500 materiálů v Katalogu EMA, z nichž 64 % (tedy téměř 30 tisíc materiálů) nebylo nikdy žádným uživatelem zobrazeno,” uvedl dále úřad.
“Dva ze čtyř systémových projektů nebylo možné plnohodnotně využít. Jejich zapo jení bylo totiž podmíněno budoucí revizí rámcového vzdělávacího programu, jejíž implementace byla plánována nejdříve tři roky po ukončení projektů,” zakončil NKÚ.
NKÚ také letos na podzim naznal, že stát nasměroval téměř miliardu do podpory startupů, ale téměř nekontroloval přínos a zda se peníze utrácí za dohodnuté účely.