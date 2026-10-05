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NKÚ: Do podpory startupů nasměroval stát téměř miliardu, přínos ale většinou nekontroloval

Iva Brejlová
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Startup - inovace - nápad Autor: Depositphotos
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Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do startupů prostřednictvím agentury CzechInvest v posledních letech 914 milionů Kč, obvykle ale nekontrolovalo, jestli se peníze utratí na dohodnuté účely. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ten se zaměřil na podporu startupů mezi roky 2021 a 2025. Šlo především o peníze ze zdrojů EU, vedle nich podpora zahrnovala i prostředky ze státního rozpočtu.

Peníze měly směřovat na zakládání nových firem, jejich růst, vstupu do zahraničí nebo rozvoj a testování technologií, to ale podle NKÚ ministerstvo u většiny projektů nesledovalo a místo toho řešilo buď počet podpořených subjektů, nebo se spokojilo s neúplnými a neprůkaznými údaji.

Podle závěrů NKÚ mimo jiné část startupů své povinnosti neplnila, aniž by to pro ně mělo jakékoliv důsledky. MPO schvalovalo souhrnné zprávy od CzechInvestu, které vycházely ze zpracovaných zpráv od startupů – ani jedno ale mnohdy nebylo úplné a ministerstvo přitom nepožadovalo doplnění chybějících údajů.

Podpora zahrnovala prostředky mimo jiné z programů The Country for the Future, který financovaný ze státního rozpočtu s počátkem v roce 2019, z Národního plánu obnovy (financovaný z EU) nebo z operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (finance z EU). 

Podle závěrů úřadu ministerstvo sleduje přínosy z kontrolovaných projektů jen u Technologické inkubace, což je součást programu The Country for the Future. V tomto případě ale NKÚ vyčítá MPO, že ho obstarávají zaměstnanci agentury práce, kteří nahrazují úvazky z CzechInvestu. „Tento postup vedl podle NKÚ k dodatečným nákladům ve výši 21 milionů Kč,“ uvádí ve zprávě kontrolní úřad, na zmíněnou částku vyčíslil provizi pro agenturu práce a platby DPH. „Navíc využívání zaměstnanců přidělených agenturou práce vykazovalo podle NKÚ znaky dlouhodobého nahrazování pracovního poměru agenturní formou a obcházení pravidel odměňování ve veřejné správě,“ doplňuje úřad.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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