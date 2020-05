 »  Aplikace eRouška je už k dispozici i pro iOS, na Androidu má zatím 160 tisíc stažení

Po třech týdnech se aplikace eRouška, která je součástí Chytré karantény, dočkala schválení Applu a uživatelé si ji mohou stáhnout i pro systém iOS. Oznámila to iniciativa COVID19CZ, která aplikaci pro ministerstvo zdravotnictví vyvinula.

Na Androidu je eRouška k dispozici už od 11. dubna (tady je odkaz ke stažení z Play Store) a od té doby zaznamenala 160 tisíc stažení, uvádí COVID19CZ.

Aplikace vyžaduje zapnuté Bluetooth, přes které neustále ve svém okolí hledá další telefony s eRouškou, se kterými si vyměňuje pseudonymizované identifikátory. Pokud se uživatel nakazí nemocí COVID-19, mohou ho hygienici požádat, aby jim seznam kontaktů nasdílel. Mohou pak identifikátory spojit s telefonními čísly, která uživatelé zadávají při prvním startu aplikace, a přes ně pak kontaktovat potenciálně nakažené lidi.

Na iOS aplikace funguje obdobně jako na Androidu. Systém Applu má ovšem přísnější omezení běhu aplikací na pozadí, takže si vývojáři pomohli malým trikem: "Používáme čidlo, které na iPhonu detekuje, že se někdo k telefonu přiblížil. V běžném provozu slouží k tomu, že když zvednete telefon k uchu, vypne se obrazovka, abyste si uchem něco nevypnuli. My ten senzor používáme k tomu, že pokud se k němu přiblížíte, aktivuje to eRoušku. To znamená, že jakmile budou uživatelé iOS aplikaci požívat, měli by mít telefon v kapse otočený směrem k noze, aby senzor neustále detekoval,“ vysvětloval na online konferenci COVID-ITe 2020 jeden z tvůrců aplikace Vojtěch Komenda.

Protože jde jen o částečné řešení, zvažují autoři aplikace v budoucnosti přechod na nový protokol, na kterém společně pracují Google a Apple.

Pomáhat s identifikací potenciálních kontaktů s nakaženými se snaží i aplikace Mapy.cz, ve které si uživatelé mohou zapnout sledování a zaznamenávání své polohy přes GPS. Podle informací Seznamu si zaznamenávání polohy zapnulo přes milion uživatelů. Detaily o fungování této aplikace jsme rozebírali v rozhovoru s šéfem týmu mapové služby Mapy.czMartinem Jeřábkem.