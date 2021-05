Aplikace iSněmovna streamuje video z jednání poslanců, vznikla z firemního hackathonu

Poslanecká sněmovna má novou mobilní aplikaci. iSněmovna nabízí možnost sledovat živé videopřenosy z jednání poslanců nebo si je pouštět ze záznamu. Aplikace je zatím k dispozici jen pro systém iOS, na verzi pro Android se pracuje a rozpracovaná je i varianta pro Apple TV.

iSněmovna nevznikla na zadání sněmovny, zdarma ji vyvinulo vývojářské studio Ackee. Aplikace původně vznikla v rámci firemního hackathonu. „Zjistili jsme, že se ta data z webu sněmovny dají dobře zpracovat, a tak jsme si na naší interní akci řekli, že tu aplikaci vyvineme,“ popisuje pro Lupu vývojář Jan Mísař, který za nápadem stojí.

„Dali jsme ji na App Store, ale nikomu jsme o ní neřekli a kontaktovali jsme sněmovnu a další lidi s tím, zda by bylo možné pomoci s její propagací,“ dodává. Výsledkem byla dohoda na schůzce, kde se má možná spolupráce probírat. Jenže mezitím se informace o aplikaci objevila na oficiálním twitterovém účtu Poslanecké sněmovny, což vývojáře překvapilo.

1/5 Jak jsme v @AckeeCZ dělali dobro pro 🇨🇿 stát…

V rámci interního hackathonu jsme vytvořili aplikaci iSněmovna, publikovali ji na AppStore a @snemovna nám to dneska tweetnula. Super, že jo?! Akorát že vůbec… https://t.co/zwpPoVDtJY — Jan Mísař (@janmisar) May 5, 2021

„Pár lidí si u nás všimlo, že existuje na Apple Store volně ke stažení, funguje, a tak jsme jen chtěli její autory veřejně pochválit, že nám pomáhají šířit našich už 5 streamovacích kanálů, na nichž běží různá živá jednání Sněmovny, sněmovních výborů či komisí nebo tiskové konference,“ vysvětluje nedorozumění Roman Žamboch z tiskového odboru sněmovny.

Podle Mísaře by aplikace do budoucna nemusela obsahovat jen video, ale i další data ze sněmovny. „Na nic jiného než video ale v současnosti nejsou na webu sněmovny kvalitní data,“ podotýká. „Zástupci sněmovny nám řekli, že na otevřených datech chtějí pracovat a že by se případně aplikace mohla dále rozvíjet,“ dodává.