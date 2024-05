Apple sklízí kritiku za reklamu na nový iPad Pro

Deska obřího lisu se pomalu snáší na hromadu hudebních nástrojů, výtvarných potřeb, fotoaparátů, knih a dalších předmětů a drtí je. Když se znovu zvedne, leží pod ní místo všech zničených věcí nový iPad Pro. Zpěvačka Cher k tomu zpívá „potřebuju jen tebe“ (All I Ever Need Is You). Tak ve zkratce vypadá reklamní spot na novou verzi svého tabletu, který firma Apple představila tento týden.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG