 »  Apple TV+ startuje 1. listopadu, obsah bude ve 40 jazycích

Filip Rožánek

Společnost Apple představila podrobnosti o své televizní službě. Apple TV+ odstartuje 1. listopadu 2019 a bude dostupná ve více než stovce zemí. Spustit půjde na telefonech iPhone a tabletech iPad s iOS ve verzi 12.3 a vyšší, dále na Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV 3. generace, iPodu Touch a počítačích Mac s MacOS Catalina.

Firma se domluvila na spolupráci se Samsungem, takže další podporovanou platformou budou chytré televizory Samsung vyrobené od letošního roku. Avizována je podpora Amazon Fire TV, televizorů LG, přehrávačů Roku a televizorů Sony. Ale i ten, kdo nemá žádné z těchto zařízení, se ke službě dostane – a to v prohlížečích Chrome, Safari a Firefox na adrese tv.apple.com.

Cena byla stanovena na 4,99 dolaru měsíčně, a to za rodinný přístup až pro šest lidí. Kdo si počínaje 10. zářím 2019 koupí nový iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch nebo počítač Mac, ten bude mít přístup k Apple TV+ na jeden rok zadarmo. Pořady půjdou přehrávat i offline.

Apple TV+ bude obsahovat výhradně původní pořady natočené pro tuto službu. Od 1. listopadu bude dostupné drama See, seriál The Morning Show, komedie Dickinson, sci-fi For All Mankind, dětský seriál Helpsters nebo animák Snoopy in Space. Většinou půjde o první tři díly od každého pořadu a další budou přibývat každý týden. Některé seriály budou zveřejněny naráz.

V tiskové zprávě Apple dodává, že pořady na Apple TV+ budou titulkovány nebo nadabovány do téměř 40 jazyků. V osmi jazycích bude dostupný audiopopis děje pro špatně vidící a nevidomé.