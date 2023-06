Apple vylepšuje zabezpečení Safari a dá vědět příbuzným, když dorazíte do cíle

Autor: Apple

Společnost Apple představila několik inovací, které přidává do svých zařízení. Mají zlepšit ochranu soukromí a zabezpečení. Uživatelé získají větší kontrolu nad svými daty a budou se moci účiněji bránit některým typům kybernetických útoků.





Safari a bezpečné prohlížení

Prohlížeč Safari se dočkal vylepšení služby Safari Private Browsing. Představená změna poskytuje ještě lepší ochranu před sledovacími skripty při procházení webu, stejně jako cizími lidmi, kteří by získali fyzický přístup přímo k zařízení. Uživatel bude moci nechat otevřené karty prohlížeče, i když se od zařízení vzdálí, nebo jej předá někomu dalšímu. Mód soukromého prohlížení se totiž nově uzamkne, pokud jej oprávněný uživatel zrovna nepoužívá.





Vylepšena je také ochrana před sledovacími odkazy, které některé webové stránky přidávají do svých URL adres, aby mohly sledovat, co dělají uživatelé na jiných webech. Nyní budou tyto parametry z odkazů sdílených ve Zprávách a Poště systémem odstraněny. Zmizí i z odkazů v Safari Private Browsing.

Aplikacím půjde udělovat přístup ke konkrétním fotografiím, a ne jen k celé galerii najednou. Zbytek obsahu knihovny tak zůstane před aplikacemi skryt. Pokud aplikace vygeneruje žádost o přístup k celé knihovně, uživateli se zobrazí dialog, kde bude moci nastavit, co hodlá sdílet

Apple vylepšil i funkci Komunikační bezpečnost, která má za cíl varovat děti při manipulaci s fotografiemi obsahujícími nahotu. Vedle statických snímků funkce kontroluje nově i videoobsah. Nové rozhraní API umožňuje vývojářům integrovat toto zabezpečení přímo do svých aplikací. Funkce dále pomáhá zajistit bezpečnost dětí při odesílání nebo příjmu zprávy AirDrop a videohovoru FaceTime.

Veškeré zpracování audiovizuálního obsahu přitom probíhá přímo v zařízení, což znamená, že k obsahu nemá přístup ani Apple, ani třetí strana.

Režim Lockdown Mode, který má chránit před spywarem, nově nabízí bezpečnější výchozí nastavení bezdrátového připojení, zpracování médií a jejich sdílení, a sandboxu. Zapnutím tohoto režimu je zařízení lépe chráněno, když přísněji omezuje některé funkce a brání tím přístroj před útočníky. Lockdown mode bude navíc podporováni v systému watchOS.

Napište, až dorazíte

Nová funkce Check In umožní dát vědět přátelům nebo členům rodiny, že jste bezpečně dorazili do cíle. Jakmile uživatel tuto funkci zapne, ta automaticky zjistí, kdy uživatel dosáhl zamýšleného cíle a dá o tom vědět vybraným kontaktům prostřednictvím zprávy.

Naopak v případě, že se během cesty stane něco neočekávaného, Check In rozpozná, že nepokračujete směrem k zamýšlenému cíli a napřed se pokusí zjistit, co se stalo. Pokud uživatel neodpoví, funkce bude s kontakty, které dopředu vybral, sdílet údaje o přesné poloze, úrovni nabití baterie, stavu mobilních služeb a kdy naposledy svůj iPhone aktivně používal.

Vedle toho, že funkce Check In usnadňuje přivolání pomoci v případě potřeby, dává uživateli plnou kontrolu nad tím, s kým bude sdílet své informace, včetně jím nastaveného cíle a doby předpokládaného trvání cesty. Relaci Check In bude možné kdykoli ukončit. Informace odeslané pomocí služby Check In jsou šifrovány, takže si je může přečíst pouze člen rodiny nebo přítel uživatele, nikoli společnost Apple nebo kdokoli jiný.

Další funkce AirDrop NameDrop umožní sdílet kontaktní informace s určenými příjemci v bezprostřední blízkosti. Uživatelé si mohou vybrat konkrétní údaje, které chtějí sdílet, a naopak které sdílet nechtějí.

Můžu to vzít?

Živá hlasová schránka usnadní rozhodování, zda přijmout příchozí hovor. Když někdo zavolá a začne zanechávat vzkaz, majitel čísla uvidí v reálném čase přepis toho, co volající říká. Pokud s ním bude chtít mluvit, může hovor kdykoli zvednout.

Pokud je zapnuta funkce Ztišit neznámé volající, budou hovory z neznámých čísel přecházet přímo do živé hlasové schránky bez vyzvánění. Hovory, které operátoři identifikují jako spam, se nebudou tímto způsobem zobrazovat nebudou a místo toho budou okamžitě odmítnuty. Funkcionalita využívá prvků umělé inteligence.