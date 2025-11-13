Armáda nakupuje hackerské nástroje, tvrdí poslanec Růžička. Ve skutečnosti jde o kyberbezpečnostní kurzy

„Armáda pod vedením Karla Řehky nakoupila software pro prolamování hesel a hackování počítačů,“ oznámil příspěvek na profilu poslance Pavla Růžičky (ANO) na sociální síti X. Je u něj přiložený screenshot z dokumentu, který je nadepsaný „Žádost o povolení k pořízení analytického programu“ a je na něm seznam různých online služeb.
Většina jejich názvů je začerněna (dost neuměle, takže se dají snadno přečíst), dvě jména jsou naopak zvýrazněna. Jde o služby GERULATA a Hack the Box Academy. Právě ty by patrně podle příspěvku měly sloužit k prolamování hesel a hackování počítačů.
„Tyto programy koupila armáda pro Speciální síly Armády České republiky. Možná proto, aby pomohli Velitelství informačních a kybernetických sil se špehováním politiků,“ dodává příspěvek s odkazem na dřívější Růžičkovo tvrzení o tom, že si česká armáda neoprávněně sbírala informace na politiky. Podle armády ale poslanec jen dezinterpretoval zadání pro armádní cvičení.
Také tvrzení z aktuálního příspěvku je zavádějící. Služby, které post zmiňuje, totiž nejsou nástroji pro prolamování hesel či hacking.
Jak se dá snadno dohledat, GERULATA je služba na monitorování veřejně dostupných webů a sociálních sítí a analýzu tohoto obsahu. A Hack the Box Academy je výukový program, který v řadě tematických kurzů vysvětluje principy kybernetických útoků. Zahrnuje detailní popisy fungování hackerských technik, včetně prolamování hesel či metod průniků do špatně zabezpečných sítí, ale slouží výhradně ke vzdělávání expertů, kteří mají zajišťovat bezpečnost sítí či provádět penetrační testy.
Přestože na tuto skutečnost někteří uživatelé upozornili ve svých reakcích na příspěvek na X, závažné obvinění zatím zůstává nezměněné. Zaslali jsme panu poslanci dotazy, zda příspěvek skutečně psal, z jakých zdrojů vycházel a jestli si za jeho obsahem stojí. Pokud dorazí odpovědi, do textu je doplníme.