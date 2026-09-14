Aukro může změnit majitele, Pale Fire Capital má prý vážné zájemce

Aukro může získat nového majitele – investiční skupina Pale Fire Capital, jeho majoritní vlastník, jedná s několika vážnými zájemci o jeho prodeji. Informaci přinesl server Seznam Zprávy. Skupina ale podle vyjádření mluvčí Alžběty Plívové není tlačena k prodeji žádným exitovým horizontem, k možným budoucím scénářům tak patří i varianta, že si aukční portál ponechá.
Pale Fire Capital je majoritním vlastníkem v Aukru od roku 2019, kdy skupina koupila nadpoloviční většinu firmy za víc než 100 milionů Kč. Tehdy transakce firmu ohodnotila na čtvrt miliardy Kč. V tu chvíli se tržby Aukra pohybovaly nad 100 miliony Kč a firma měla sestupnou tendenci. Tu se PFC podařilo zastavit a trend obrátit, za prvních devět měsíců loňského roku tržby měly přesáhnout 220 milionů.
Větší růst Aukra ukazuje spíš přítomnost na dalších trzích, kromě Česka působí plně na Slovensku a v Maďarsku, loni oznámilo otevření lokalizovaných verzí pro Německo, Rakousko, Chorvatsko a Slovinsko. Má tak oslovovat trhy o 120 milionech lidí. Podle Seznam Zpráv by cena transakce, pokud se uskuteční, mohla překročit miliardu.