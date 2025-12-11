Lupa.cz  »  Aukro vstoupilo do pěti regionů, dosáhne na trhy o 120 milionech lidí

Aukro vstoupilo do pěti regionů, dosáhne na trhy o 120 milionech lidí

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Aukro Autor: Lupa.cz, Aukro

Aukro oznámilo expanzi do pěti evropských zemí. Po vstupu na Slovensko v roce 2023 spustilo letos plný provoz v Maďarsku a zavádí lokalizované verze pro Německo, Rakousko, Chorvatsko a Slovinsko. V těchto čtyřech zemích se nyní připravuje na zapojení místních prodejců. Podle společnosti tak nabídky prodávajících z Aukra nově míří na trhy s více než 120 miliony obyvatel.

„Celkově tržby Aukra za prvních devět měsíců roku 2025 přesáhly 220 milionů korun, což znamená meziroční růst o více než 22 %,“ říká CEO Aukra Peter Topor. V Maďarsku, kde se platforma v polovině roku otevřela také lokálním prodejcům, uskutečnili zákazníci více než 18 tisíc transakcí během zhruba pěti měsíců provozu.

Aukro zdůrazňuje jednotný technický provoz napříč trhy: automatizované překlady, jednotné zpracování plateb, logistiku i pojištění zásilek. Expanzi včetně marketingu řídí centrála v Česku.

Na Slovensku proběhlo za prvních deset měsíců roku přibližně 260 tisíc aukcí, což je podle firmy meziročně o 60 % více. „Ambicí Aukra je posunout se do role výrazného tržiště v CEE regionu,“ dodává Topor.

V oblasti dopravy spolupracuje platforma s Packetou, která působí v sedmi zemích a doručuje do 33 evropských států. Platby zajišťuje společnost Barion.

NATO dá peníze dvěma českým firmám na jejich technologie. Jedna umí udělat neviditelné vojáky Přečtěte si také:

NATO dá peníze dvěma českým firmám na jejich technologie. Jedna umí udělat neviditelné vojáky

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).