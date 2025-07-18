Bazos.cz dostal od ČTÚ dosud nejvyšší pokutu za porušení nařízení P2B

Celkem 190 tisíc Kč má zaplatit inzertní server Bazos.cz za porušení povinností vyplývajících z evropského nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (známého pod zkratkou P2B). Sankci mu udělil Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který o tom informoval ve své červencové monitorovací zprávě.
Pokuta je podle ČTÚ dosud nejvyšší sankcí udělenou za porušení nařízení v Česku. Bazoš se podle úřadu provinil tím, že v podmínkách neuvedl všechny požadované informace.
„Platforma porušila povinnost podle čl. 3 odst. 5, kdy má poskytovatel zajistit, aby byla jasně uvedena identita podnikatelských uživatelů, zároveň má platforma uvést hlavní parametry určující řazení nabídek v rámci vyhledávácího rozhraní („search baru“) a jejich relativní důležitost. Dále byly platformou porušeny čl. 8 písm. c) a čl. 9 odst. 1 a 2, ty provozovatelům ukládají povinnost informovat podnikatele o přístupu k údajům vygenerovaným jejich činností a o možnostech přístupu třetích stran,“ vysvětlil na dotaz Lupy ČTÚ.
Provozovatel podle úřadu pokutu nerozporoval a zaslal ČTÚ zprávu o tom, jak nedostatky odstranil. „Šlo o úpravu příslušných částí smluvních podmínek,“ dodává úřad.
Chyby ve smluvních podmínkách
Kvůli možnému porušení povinností vyplývajících z P2B momentálně úřad vede dalších několik řízení.
„ČTÚ aktuálně vede 6 správních řízení o přestupku v souvislosti s porušením nařízení P2B. Tato řízení se zpravidla týkají porušení článků 3–12 nařízení P2B. Kromě toho ČTÚ nyní vede také 8 kontrol ve vztahu k nařízení P2B. Mezi nejčastější pochybení patří netransparentnost smluvních podmínek, parametrů řazení nabídek zboží a služeb a neinformování o způsobu přístupu k údajům.“
Za loňský rok udělil úžad za porušení nařízení P2B dohromady 8 pravomocných pokut v celkové výši 578 tisíc Kč. „Letos bylo dosud pravomocně uloženo 7 pokut v celkové výši 325 000 Kč. Výše pokut se pohybuje od nižších desítek tisíc, do zmíněných 190 000 udělených provozovateli platformy Bazos.cz,“ dodává ČTÚ.
Pokuta až 10 milionů Kč
Nařízení P2B nabylo účinnosti v roce 2020. Týká se tzv. zprostředkovatelských služeb a vyhledávačů. Má zlepšit postavení prodejců, kteří své zboží nabízejí prostřednictvím různých online služeb.
Upravuje například náležitosti smluvních podmínek a podmínek pro ukončení poskytování služeb. Přináší také povinnost vysvětlit, na jakém základě služba řadí nabídky nebo výsledky vyhledávání, nebo zavést interní systémy pro vyřizování stížností a mimosoudní řešení sporů.
Do českého práva nařízení P2B implementovala novela zákona č. 480/2004. Podle té může ČTÚ udělit za porušení povinností pokutu až do výše 10 milionů Kč. V případě Bazos.cz ale úřad k tak vysoké pokutě nesáhl.
„ČTÚ při rozhodování postupuje podle zásady individualizace trestu, přičemž zohledňuje zejména: povahu přestupku, význam chráněného zájmu, okolnosti a způsob spáchání, rozsah následků, přitěžující a polehčující okolnosti, majetkové poměry provozovatele, počet podnikatelských uživatelů a návštěvnost platformy a také svoji dosavadní rozhodovací praxi a princip právní jistoty. Dále je třeba uvést, že pro ČTÚ není nejdůležitějším aspektem výše sankce, ale naopak dosažení nápravy zjištěného stavu,“ doplnil na dotaz Lupy úřad.