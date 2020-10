Biatlonistka Gabriela Koukalová se stane moderátorkou TV Prima

Společenský magazín Showtime, který vysílá po večerních zprávách televize Prima a stanice CNN Prima News, bude mít od listopadu novou moderátorku. Současný tým rozšíří olympijská medailistka Gabriela Koukalová. Bývalá biatlonistka se poprvé představí divákům v neděli 1. listopadu.



Autor: TV Prima Gabriela Koukalová jako moderátorka Showtime

„Teď se učím správně mluvit a probouzet ve svém projevu emoce a prožitky. A přišla jsem na to, že se mi vrací spousta věcí z předchozího života. Představa živého vstupu je pro mě takový pomyslný start. Navíc je ve studiu časomíra, která určuje, za kolik vteřin půjdeme do živého vysílání. To mě v myšlenkách vrátilo do startovní brány a myslím, že mě čeká spousta pocitů a emocí, které se mi ze sportovního období vrátí a které mi i nějaký čas chyběly,“ prohlásila Koukalová ke své nové roli.

„Třeba moje snaha o moderování někoho inspiruje zkusit něco, co chtěl vždy udělat, ale neměl k tomu odvahu,“ dodala.