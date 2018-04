 »  Britové varují před čínským ZTE a USA plánují omezit čínské technologie u operátorů

David Slížek

Čínští výrobci telekomunikační infrastruktury ZTE a Huawei jsou opět v hledáčku úřadů v USA a ve Velké Británii. Britské National Cyber Security Centre (NCSC) zaslalo telekomunikačním firmám varování před používáním zařízení ZTE v jejich sítích.

„Podle posouzení NCSC používání zařízení nebo služeb ZTE v současném kontextu britské telekomunikační infrastruktury příliš zvyšuje rizika pro národní bezpečnost,“ stojí v oficiálním vyjádření úřadu, který se stará o kybernetickou bezpečnost Velké Británie.

Podle Financial Times NCSC v dopise operátorům upozorňuje na to, že ZTE je vlastněná čínským státem a že podle čínských zákonů může stát na své firmy uplatňovat velký vliv.

„Ochrana před rizikem externích zásahů do zařízení dodávaných konkrétním výrobcem stojí do velké míry na tom, že je podstatná část sítě postavena na telekomunikačních zařízeních od jiných výrobců, u kterých stejné riziko externích zásahů nehrozí. Britská telekomunikační síť už teď obsahuje velkou část zařízení od jiného čínského výrobce, Huawei. Přidáním zařízení a služeb od dalšího čínského dodavatele by se naše současná ochrana stala neúčinnou,“ cituje deník Financial Times technického ředitele NCSC Iana Levyho.

Huawei podle deníku spolu s Nokií a Ericssonem dodává většinu vybavení pro britské mobilní a broadbandové sítě. Zařízení od Huawei monitoruje speciální kyberbezpečnostní skupina pod britskou rozvědkou GCHQ, která má odhalit případné externí zásahy.

ZTE má problémy také ve Spojených státech. Tamní úřady vydaly zákaz, podle kterého čínská firma nesmí ve svých zařízeních využívat komponenty vyrobené v USA. Američané zákaz, který má platit sedm let, odůvodnili tím, že ZTE porušilo dohodu uzavřenou v loňském roce. Ta měla udělat tečku za vyšetřováním nepovolených prodejů elektroniky ZTE do Íránu a Severní Koreje.

A v USA se chystají další omezení čínských telekomunikačních firem. Americká Federal Communications Commission (FCC) připravuje nařízení, podle kterého by se peníze z federálního telekomunikačního fondu, z nějž vláda rozděluje operátorům dotace na zajišťování univerzální služby, nesměly používat na nákup zařízení od firem, které představují rizika pro národní bezpečnost. Podle New York Times je tento krok jednoznačně namířen proti ZTE a Huawei.