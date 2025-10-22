Lupa.cz  »  Brněnská multifunkční hala ponese jméno T-Mobile aréna a budu mít 5G od suterénu až po strop

Brněnská multifunkční hala ponese jméno T-Mobile aréna a budu mít 5G od suterénu až po strop

Jakub Michlovský
Dnes
T-Mobile Arena - Brno - vizualizace Autor: T-Mobile
T-Mobile ARENA - vizualizace

Po dvou letech výstavby a rok před plánovaným dokončením má multifunkční hala v Brně nový název: T-Mobile Arena. Operátor stavbě propůjčí nejen typicky magnetovou barvu, ale vydatně ji zásobí také technologiemi. Hala se nachází přímo na brněnském výstavišti, které je samo o sobě velmi dobře pokryté 5G, jak v exteriéru, tak i v interiérech, a mezi jednotlivými pavilony jsou podzemní kolektory, kde jsou schovány obří svazky kabelů, přirozeně včetně optiky.

Arena pro až 13 tisicí diváků bude ale potřebovat zcela vlastní pokrytí, protože dle inženýrů z T-Mobile je to vlastní gigantická Faradayova klec, v lobby ještě chytnete signál z venku, jakmile vstoupíte do ochozů, jste dokonale odstíněni od vnějšího světa. Operátor pokryje dvě podzemní podlaží, kde budou garáže, zázemí pro hokejisty Komety Brno, technika pro údržbu ledu, ale pochopitelně i útočiště pro další sportovce a umělce, kteří zde budou vystupovat. 

Pokrytí se přirozeně dočká i šest nadzemních podlaží, na lávky pod střechou budou umístěny antény tak, aby bezpečně pokryly diváky v jednotlivých patrech, celé přízemí (ledovou plochu) a vlastní rádio bude mít i press centrum v posledním patře. Operátor využije pásma N700 a LTE800, obě s šířkou pásma 10MHz. Pásma GSM900, LTE1800 a LTE2100 budou mít šířku 20 MHz, LTE2600 pak 30 MHz a klíčový C-Band 3500 nabídne 130 MHz.

Okolí arény pokryjí dva vysílače pracující v C-Band pásmu. Hala bude připojena pomocí optiky 2× 48 vláken s technologií Dark fiber. Optikou se samo sebou nebude šetřit ani uvnitř haly a tuto infrastrukturu mohou využít další operátoři, kteří budou moci do haly také namontovat své rádiové prvky.

Kapacity opticky činí 50 Gb/s, mobilní bezdrátová část pak zvládá 45 Gb/s v downloadu a operátor slibuje, že každý z diváků se reálně může dostat k rychlosti okolo 2 Gb/s. Pokud to podmínky dovolí, nasadí T-Mobile do haly také technologií mMIMO (massive MIMO), kterou testoval teprve letos na podzim, a který by dovolila ještě přesnější směřování signálu do míst, kde to bude zrovna na základě vytížení třeba. 

Technicky by také neměl být problém doplnit rádiovou část o podporu mmWave, nicméně aktuálně chybí praktická aplikace a tím pádem také poptávka. Netradičně až v šestém patře budou mít své místo dva diesel agregáty, každý o výkonu 1MW, které zajistí provozuschopnost haly v případě blackoutu, aby se mohlo všech 13 tisíc diváků bez problémů dostat ven.

Jakub Michlovský

Autor je technologický novinář a videotvůrce, provozuje mimo jiné svůj kanál na YouTube.

