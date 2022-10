Bývalí členové dozorčí komise Rady ČT chtějí vyplatit ušlé odměny

Autor: Karel Choc, Internet Info

Bývalí členové dozorčí komise Rady České televize, kteří byli podle soudu odvoláni nezákonným usnesením, se chtějí domáhat náhrady ušlé odměny. Pro čtyři členy komise by to bylo dohromady okolo 3,5 milionu korun plus soudní výlohy. Informovala o tom agentura ČTK.





„Od začátku jsme byli přesvědčeni, ze naše odvolání je nezákonné. Rada nás bez jakéhokoli důvodu odstavila od rozdělané práce a poškodila tímto krokem i naši profesní pověst. Zvažujeme, že se budeme bránit právně i v této oblasti. Určitě ale budeme usilovat o náhradu ušlé odměny za nezákonné ukončení našeho mandátu o 1,5 roku,“ řekl ČTK bývalý předseda dozorčí komise Jiří Staněk.





S návrhem na odvolání dozorčí komise přišla v listopadu 2020 tehdejší členka Rady České televize Hana Lipovská. Odvolání komise potom podpořilo 10 ze 13 členů Rady ČT. Nejvyšší správní soud letos v říjnu toto usnesení zrušil jako nezákonné. Dozorčí komisi je možné odvolat jen z důvodů vyjmenovaných v zákoně, a ne z libovolných pohnutek.

Náhradu ušlých odměn by musela vyplatit Česká televize ze svého rozpočtu. Rada České televize totiž nemá právní subjektivitu a její rozpočet je zvláštní kapitolou rozpočtu celé televize.