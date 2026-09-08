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Bývalý Avast čelil pokusu o podvod. Útočníci se vydávali za manažery, chtěli oklamat zaměstnance

Jan Sedlák
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Avast Autor: Internet Info
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Česko-americká kyberbezpečnostní společnost Gen Digital (dříve Avast a NortonLifeLock) se stala předmětem pokusu o sofistikovaný útok, takzvaný phantom deal. Podvodníci se vydávali za skutečně manažery Genu a snažili se přesvědčit jednoho zaměstnance, že pracují na přísně tajné akvizici. Ten na to neskočil a Gen díky tomu celý útok analyzoval. To je užitečné, protože podobné metody se používají často.

“Podvodníci kontaktovali člena právního týmu Genu přes WhatsApp. Použili jméno, fotografii i věrohodné irské telefonní číslo skutečného manažera Genu v Dublinu a následně komunikaci převedli na druhou falešnou identitu, která se vydávala za poradce ze společnosti PwC,” shrnul Gen.

“Společně předložili falešnou dohodu o mlčenlivosti, která popisovala údajnou důvěrnou akvizici zahrnující Avast a NortonLifeLock Ireland. Scénář přitom stavěl na skutečné fúzi Avastu s NortonLifeLock z roku 2022 a následném vzniku společnosti Gen,” navázala společnost.

“Útočníci nepoužili malware ani napadené firemní účty. Spolehli se na WhatsApp, osobní e-mail, falešné právní dokumenty, tlak na důvěrnost a pocit naléhavosti. Cílem bylo podvodně přimět zaměstnance k provedení mezinárodní platby v přepočtu přes 15 milionů korun,” doplnil Gen.

Podle Genu na celé situaci bylo zásadní to, že nešlo o hromadný phishing, ale pečlivý cílený podvod založený na znalosti konkrétní firmy, jejich zaměstnanců a historie.

Gen zjistil, že útočníci stejnou taktiku použili proti dalším společnostem z oblasti private equity, průmyslového financování, obchodu, těžby i energetiky. Celý popis situace je na blogu od Martina Chlumeckého a Luise Corronse.

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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