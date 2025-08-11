Canal+, Nova a Markíza rozšiřují spolupráci. Navzájem si zpřístupní sportovní kanály

Společnosti Canal+ Group, TV Nova a TV Markíza v pondělí oznámily rozšíření stávající dohody o vzájemné distribuci sportovních programů. Na základě nové smlouvy si partneři navzájem poskytnou kompletní nabídku svých sportovních stanic.
Změna se dotkne zákazníků několika televizních a streamovacích platforem v České republice a na Slovensku.
Uživatelé služby Oneplay v Česku a Voyo na Slovensku, které provozují skupiny Nova a Markíza, získávají v rámci vybraných tarifů přístup ke sportovnímu obsahu Canal+. Konkrétně se jedná o všechny zápasy anglické fotbalové Premier League a přenosy z tenisových turnajů ženského okruhu WTA.
Opačným směrem pak putuje kompletní nabídka kanálů Nova Sport. Zákazníci satelitních a internetových platforem Skylink a FreeSat, spadajících pod Canal+ Group, tak nově uvidí obsah stanice Nova Sport 6, která jim dosud v nabídce chyběla. Díky tomu získají přístup k přenosům ze závodů silničních motocyklů MotoGP, fotbalové Ligy mistrů UEFA nebo k turnajům smíšených bojových umění UFC.
Podle zástupců zúčastněných stran je cílem dohody zatraktivnit programovou nabídku a zpřístupnit prémiový sportovní obsah širšímu okruhu diváků. Zatímco zástupci TV Nova a Markíza vyzdvihují především akvizici populární Premier League pro platformy Voyo a Oneplay, vedení Canal+ zdůrazňuje doplnění portfolia o Ligu mistrů a MotoGP.