Lupa.cz  »  Canal+, Nova a Markíza rozšiřují spolupráci. Navzájem si zpřístupní sportovní kanály

Canal+, Nova a Markíza rozšiřují spolupráci. Navzájem si zpřístupní sportovní kanály

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Studio Canal+ Sport Autor: Filip Rožánek

Společnosti Canal+ Group, TV Nova a TV Markíza v pondělí oznámily rozšíření stávající dohody o vzájemné distribuci sportovních programů. Na základě nové smlouvy si partneři navzájem poskytnou kompletní nabídku svých sportovních stanic.

Změna se dotkne zákazníků několika televizních a streamovacích platforem v České republice a na Slovensku.

Uživatelé služby Oneplay v Česku a Voyo na Slovensku, které provozují skupiny Nova a Markíza, získávají v rámci vybraných tarifů přístup ke sportovnímu obsahu Canal+. Konkrétně se jedná o všechny zápasy anglické fotbalové Premier League a přenosy z tenisových turnajů ženského okruhu WTA.

Opačným směrem pak putuje kompletní nabídka kanálů Nova Sport. Zákazníci satelitních a internetových platforem Skylink a FreeSat, spadajících pod Canal+ Group, tak nově uvidí obsah stanice Nova Sport 6, která jim dosud v nabídce chyběla. Díky tomu získají přístup k přenosům ze závodů silničních motocyklů MotoGP, fotbalové Ligy mistrů UEFA nebo k turnajům smíšených bojových umění UFC.

Podle zástupců zúčastněných stran je cílem dohody zatraktivnit programovou nabídku a zpřístupnit prémiový sportovní obsah širšímu okruhu diváků. Zatímco zástupci TV Nova a Markíza vyzdvihují především akvizici populární Premier League pro platformy Voyo a Oneplay, vedení Canal+ zdůrazňuje doplnění portfolia o Ligu mistrů a MotoGP.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Kolik zdravotní pojišťovna přispěje na prázdninový pobyt pro děti?

Důchodové systémy: Jak to dělají sousedi v Evropě?

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

CSR podporuje dlouhodobé dobré vztahy se zaměstnanci

Zkušební doba po novele zákoníku práce v praktických příkladech

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

Přehled daňových povinností do konce léta

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).