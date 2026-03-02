Lupa.cz  »  Canal+ uvádí pořad Big Pete. Brankář Petr Čech v něm zpovídá hvězdy Premier League

Filip Rožánek
Dnes
Petr Čech v sérii Big Pete Autor: Canal+
Petr Čech v pořadu Big Pete

Canal+ a Livesport dnes uvádějí exkluzivní sérii rozhovorů Big Pete, v níž česká brankářská legenda Petr Čech zpovídá bývalé spoluhráče a soupeře z anglického fotbalu. Premiérový díl s kapitánem Chelsea Johnem Terrym je na programu Canal+ Sport od 20 hodin, současně bude k dispozici na streamovací platformě Canal+.

Fotbalista Čech se v projektu ujímá dvojí role – je autorem i moderátorem. V prvním díle se s Terrym vrací k úspěšným sezonám Chelsea, společným triumfům i náročným momentům kariéry. Oba otevřeně mluví také o mediálním tlaku, který provází špičkový fotbal.

Celkem vzniklo dvanáct epizod rozdělených do dvou řad po šesti třicetiminutových dílech. Mezi dalšími hosty jsou obránce Ashley Cole, který prošel Arsenalem i Chelsea, Robert Pirès z „neporazitelného“ Arsenalu ze sezony 2003/2004, útočník Emile Heskey nebo záložník Aaron Lennon.

„Výrazné osobnosti světového fotbalu se před českým rekordmanem v počtu čistých kont v Premier League nevídaně otevírají. S Petrem řeší společné zážitky nebo nabízejí pohled na vývoj fotbalu v posledních dvou dekádách,“ říká výkonný producent projektu za Canal+ v České republice a na Slovensku Jiří Hošek.

Podle šéfa globálního obsahu Livesportu Alana Záruby se o formátu s Čechem jednalo již tři roky. „Až na podzim 2025 se díky partnerství se společností Canal+ podařilo celý koncept dotáhnout do finální fáze. Rozhodli jsme se pracovat nejen s nejlepšími fotbalovými momenty Petra Čecha a jeho hostů, ale prostřednictvím vizualizací dat a statistik zmínit také řadu důležitých témat, která se jich a jejich profesionální kariéry přímo týkala,“ vysvětluje Záruba. Na scénáři se podílel Karel Häring.

Série nebude pouze českou záležitostí. Ještě v roce 2026 ji uvede Canal+ ve Francii, Polsku, Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Rumunsku a Maďarsku i v Myanmaru. Na globálním youtubovém kanálu Flashscore začnou od 4. března vycházet zkrácené osmiminutové verze, vždy dva díly týdně.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

