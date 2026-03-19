CEDMO: Za poslední rok byl ze sociálních sítí smazán obsah osmi procentům Čechů

Uživatelé sociálních sítí v Česku narážejí na časté mazání obsahu i účtů a nízkou úspěšnost odvolání, uvádí Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO). Podle ní přetrvává netransparentnost zásahů navzdory přísnějším evropským pravidlům.
Za poslední rok byl obsah smazán 8 % Čechů. Polovina z nich se odvolala a z nich uspělo jen 14 % osob. Zrušení nejen obsahu, ale rovnou celého účtu, zažila v uplynulém roce 2 % lidí. Největším počtu případů během uplynulého roku odstranila českým uživatelům obsah přímo platforma (39 %), nejčastěji Facebook, Instagram a TikTok. Ve 45 % případů uživatelé nevěděli, kdo za odstraněním obsahu stál.
Jako nejčastější témata odstraněného obsahu označili lidé v Česku politiku (24 % případů) a mezinárodní konflikty a války (8 %). To se liší od jiných evropských zemí, například osobní fotografie byly důvodem smazání obsahu u 2 % případů v Česku, v Polsku či ve Francii to byl nejčastější důvod s 20 % a ve Francii se 14% podílem.
Hlavními evropskými předpisy chránícími uživatele sociálních médií jsou GDPR (General Data Protection Regulation), DMA (Digital Markets Act) a DSA (Digital Services Act). „Limity digitální regulace jsou však stále testovány praxí sociálních sítí. Příkladem může být model pay or consent, kdy si uživatel musí vybrat mezi sdílením svých osobních údajů pro účely cílené reklamy nebo placeným předplatným. Tento přístup vyvolává otázku, zda je takový souhlas skutečně dobrovolný,“ vysvětluje expertka CEDMO na právo v oblasti digitálních technologií Jana Vorlíček Soukupová z Univerzity Karlovy.
Sociální média používá v Česku denně 71 % lidí a podle CEDMO čeští uživatelé vnímají sociální sítě jako významný činitel veřejného prostoru. Téměř polovina z nich považuje za aktéra s významným vlivem na politické dění.