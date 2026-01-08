Lupa.cz  »  Česká AI hledající s lékaři rakovinu ohlásila novou investici

Iva Brejlová
Dnes
Carebot - Matěj Misař, Daniel Kvak Autor: Carebot

Startup Carebot vyvíjející AI software, který slouží jako pomocník lékařů při vyhodnocování snímků v nemocnicích, získal na svůj rozvoj 400 tisíc eur. Investorem je společnost Dendis Capital manželů Dendisových.

Zakladatelé projekt představují jako „třetí oko“ pro lékaře, protože odborníky na rentgenových snímcích upozorňuje na změny, které by mohly být přehlédnuty, a pomáhá tak zvyšovat šanci na časný záchyt závažných onemocnění, včetně rakoviny plic či prsu. Zakladatelé uvádějí, že technologie je nasazena ve stovkách nemocnic v deseti evropských zemích a na Blízkém východě. V tuzemsku pomáhá její umělá inteligence například ve Fakultní nemocnici Olomouc, Nemocnici Na Bulovce nebo ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Spoluzakladatel projektu Matěj Misař pro Lupu už dříve uvedl, že Carebot je nejvyužívanějším AI řešením v českých nemocnicích.

„Ve střední Evropě jsme lídrem v AI pro zobrazovací metody,“ říká Daniel Kvak, CTO a druhý ze spoluzakladatelů Carebotu. „Máme za sebou roky klinického nasazení a víme, co nemocnice skutečně potřebují,“ věří. V roce 2024 získala společnost mezinárodní certifikaci MDR IIa, loni rozšířila původní zaměření na odhalování rakoviny plic pomocí AI na další radiologická vyšetření a propojený systém.

Miloš Dendis uvádí, že Carebot není standardní investicí Dendis Capital. Obvykle se investor drží konzervativnějších zásad. „Porušili jsme všechny naše standardy, protože této technologii opravdu věříme,“ popisuje.

Do společnosti již v minulosti investovali také BHM Tomáše Krska, VC StartGuide, GAIN nebo Mediclinic. „Od vzniku před pěti lety jsme získali přibližně 3 miliony eur,“ shrnuje Matěj Misař, druhý ze spoluzakladatelů a zároveň CEO společnosti. Nyní si startup představuje, že by mohl získat na svůj rozvoj nových až 10 milionů eur. Peníze by mu měly pomoct s expanzí mimo Evropu i s rozšířením portfolia pro diagnostiku onkologických onemocnění pomocí AI.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

