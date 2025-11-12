Lupa.cz  »  Česká hra Kingdom Come 2 se prodává výrazně rychleji než jednička, udaly se čtyři miliony kopií

Česká hra Kingdom Come 2 se prodává výrazně rychleji než jednička, udaly se čtyři miliony kopií

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Kingdom Come: Deliverance 2 Autor: Warhorse Studios

České historické RPG hry Kingdom Come: Deliverance 2 už se prodaly čtyři miliony kopií. Hra vyšla začátkem letošního února, takže se tento milník podařilo pokořit za méně než rok. První díl titulu od pražských Warhorse Studios se na stejný počet kopií dostal za necelé čtyři roky.

Čtyři miliony prodaných kopií se podařilo prodat tento týden, kdy do prodeje zamířilo nové rozšíření Mysteria Ecclesiae. Hra celkově dostala tři DLC, další by už vyjít neměla.

Kingdom Come 2 zřejmě čeká další růst prodejů s tím, jak se budou objevovat slevy, kompletní edice a podobně. Jedničky se celkově podařilo prodat osm milionů kopií. Další miliony hráčů si hru aktivovali zdarma v rámci akce na Epic Games Store.

Druhý díl středověkého RPG nyní patří mezi klíčová aktiva vydavatelské skupiny Embracer. Ta se po nevydařených byznysových krocích dostala do problémů a právě Warhorse v posledním finančním roce finančně vypomohli. České studio svému majiteli poskytlo půjčku ve výši 25 milionů dolarů, přes půl miliardy korun. Je to velká část z posledního zisku, který se dostal nad miliardu, a to při celkových tržbách 2,7 miliardy korun.

Hra Kingdom Come: Deliverance 2 výrazně nakopla turismus v Kutné Hoře, Suchdolech nebo na Troskách Přečtěte si také:

Hra Kingdom Come: Deliverance 2 výrazně nakopla turismus v Kutné Hoře, Suchdolech nebo na Troskách

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Internet se baví slabým heslem Louvre

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).