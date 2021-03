Česká IT skupina Bootiq kupuje brněnské vývojáře Bluesoft, posílí v Kenticu

Česká IT společnost Bootiq kupuje další firmu. Získala majoritní podíl v brněnské digitální agentuře Bluesoft, transakce firmu ocenila na sto milionů korun. Zakladatelé Jiří Barbořík a Jakub Hanák si ponechávají minoritu a budou Bluesoft nadále řídit.

Bluesoft dělá e-shopy a weby na míru, mezi klienty má třeba Sazku, Prostenal, Carlsberg, Marťánky, Walmark, Cyrrus, Bank Austria nebo CzechInvest. Je zlatým partnerem společnosti Kentico, která z Brna vyvíjí nejenom CMS systém. Bluesoft se v nasazování Kentica na našem trhu označuje za jedničku, zakladatelé dříve v Kenticu sami pracovali.

Bootiq tímto nákupem navazuje na nedávnou akvizici menší brněnské webové agentury Moonlake, která mimo jiné stojí za platformou Shopix.

Bluesoft uvádí, že má roční obrat kolem 40 milionů korun. Účetní závěrka za rok 2019 ukazuje na něco přes 30 milionů se ziskem kolem 14 milionů. Bluesoft má kanceláře v Brně, Praze, Vídní a Londýně, přes které se Bootiq chce dostat k dalším zahraničním zákazníkům.

Bootiq má na nákupy řádově stovky milionů korun. Za Bootiqem zase stojí Lukáš Novák a jeho InTeFi Capital. Ten se s kolegy snaží vybudovat větší IT skupinu (aktuálně má 400 lidí a roční tržby kolem 400 milionů), a to i skrze akvizice. Bootiq například nedávno koupil EEA, jednu z nejstarších IT firem na Slovensku. Převzala také podniky Blueberry, Adbee, Novasoft a w3w. O plánech Bootiqu jsme na Lupě psali.