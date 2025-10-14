Lupa.cz  »  Česká krypto platforma Confirmo hlásí růst o 110 %, táhne ji americký trh

Česká krypto platforma Confirmo hlásí růst o 110 %, táhne ji americký trh

Iva Brejlová
Dnes
Anna Štrébl, CEO Confirma Autor: Confirmo
Anna Štrébl, CEO Confirma

Česká kryptoměnová platební platforma Confirmo oznámila, že v první polovině roku 2025 zpracovala platby v hodnotě 370 milionů dolarů (7,8 miliardy korun), což představuje meziroční nárůst o 110 procent. Společnost zprostředkovala 773 tisíc transakcí. Hlavním tahounem růstu měla být expanze na americký trh a rostoucí zájem o stablecoiny, tedy kryptoměnu navázanou na stabilní aktivum – a to hlavně USDT.

Podíl amerických obchodníků v portfoliu společnosti vzrostl z loňských 1,8 % na současných 15 %, dalšími největšími trhy jsou pak i dále Evropa a Spojené arabské emiráty.

„Skutečně globální produkty se vždy budovaly ze Spojených států, které představují ekonomickou bránu do světa. V současnosti se navíc ke kryptoměnám staví o poznání pozitivněji než evropské země,“prohlašuje Anna Štrébl, CEO Confirma. Podle ní je americké regulační prostředí příznivější a lépe umožňuje kryptoměnám, aby sloužily jako alternativa k tradiční měně.

„Jejich regulace poprvé nastavily transparentní podmínky pro placení a jejich držení, což pomáhá budování obrazu kryptoměn jako bezpečného alternativního platidla. Usměrňování doposud málo regulovaného sektoru nakonec v USA paradoxně nejvíce pomáhá jeho růstu,“ myslí si Štrébl. 

Letos byl v USA přijat GENIUS Act, první federální zákon zaměřený specificky na stablecoiny. Ten stanovuje mimo jiné to, že stablecoiny používané pro platby musí být kryty jeden ku jednomu (1:1) dolary nebo jinými vysoce likvidními aktivy, nebo také podléhat povinnostem podle zákona o praní špinavých peněz.

Podle dat společnosti ještě nebyla poptávka po placení stablecoiny tak vysoká jako v současnosti. Stablecoin USDT letos v Confirmu tvoří 60 % všech zprostředkovaných transakcí, naopak od loňska zájem o placení bitcoinem klesá až na aktuálních 21 % transakcí zajištěných startupem.

Confirmo dnes obsluhuje přes 5 tisíc obchodníků ze 140 zemí. Mezi české klienty patří Alza, Pilulka, Prusa Research nebo Pražská plynárenská.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

