Česká obchodní inspekce rozdala e-shopům pokuty 3,5 milionu za porušování zákonů

České obchodní inspekce (ČOI) ve druhém čtvrtletí pokračovala v kontrolách internetových obchodů. Zaměřila se na ty, u nichž je podezření na neplnění právních povinností. Od začátku dubna do konce června bylo provedeno 125 kontrol a porušení bylo zaznamenáno u 106 z nich. ČOI na základě porušení předpisů udělila 167 pokut v celkové výši 3 448 500 korun.
Zjištěno bylo 386 případů porušení zákonů a nařízení. Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) byl porušen ve 173 případech. E-shopy nejčastěji porušovaly paragraf stanovující prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Dále se vyskytly nekalé obchodní praktiky (nepravdivé informace uvádějící v omyl), klamavé opomenutí a e-shopy také neinformovaly žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů.
Dále byl porušen občanský zákoník (89/2012 Sb.), a to ve 151 případech. Častá byla praktika, že spotřebiteli nebyly sděleny podmínky, lhůty a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Dále prodávající neposkytli spotřebiteli znění smlouvy a všeobecných podmínek v textové podobě.
“Výsledky kontrol potvrzují dlouhodobě přetrvávající nedostatky v oblasti dodržování spotřebitelského práva při prodeji distančním způsobem,” shrnula ČOI.
“K uvedenému poměru kontrol se zjištěním porušení právních předpisů je třeba vztáhnout systém výběru konkrétních internetových obchodů k provedení kontroly – Česká obchodní inspekce se na základě prvotního screeningu zaměřuje na internetové obchody, které vykazují pravděpodobnost, že u nich dochází k nerespektování zákonných povinností jejich provozovatelů. Kontroly jsou prováděny na základě předchozí indikace porušování právních předpisů, ať už na základě vnějších podnětů, či na základě vlastního průzkumu a předchozí kontrolní činnosti,” doplnila ČOI, která také na webu vede seznam rizikových e-shopů.