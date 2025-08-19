Česká skupina TTC zvýšila zisk o 56 procent a začala stavět technologické centrum v Praze

Česká technologická skupina TTC loni udělala pěkná finanční čísla. Obrat skupiny se dostal na 2,39 miliardy korun (meziročně o něco méně), zisk EBITDA ale vyrostl o 16 procent na 394 milionů a čistý zisk si polepšil o 57 procent a dosáhl na 207 milionů korun. Aktiva činila 2,6 miliardy a celková zadluženost byla 43 procent.
“Rok 2024 byl pro Skupinu TTC ve znamení dalšího posílení zahraničních aktivit. Po založení společnosti TTC Germany skupina začátkem letošního roku dokončila akvizici německé společnosti Radiodata, jednoho z předních výrobců a dodavatelů rádiových systémů pro privátní mobilní sítě. Akvizice posílila postavení TTC na německém trhu a rozšířila působnost i do Švýcarska a Rakouska,” shrnula firma.
Předseda představenstva TTC Josef Šelepa uvedl, že k růstu výrazně přispěly projekty v decentralizované energetice a rozvoj řešení pro kritickou komunikační infrastrukturu.
Dále se rozjela přestavba areálu v pražských malešicích na Technologické centrum Oxyma, které spojí průmysl, dopravu, energetiku a další inovace s výrobou, prototypováním, startupy a tak dále. Na to navazuje i projekt Brain Connect Prague, který se inspiroval u Brainportu v Eindhovenu, což je jedno z hlavních inovačních center na světě, i díky firmám jako ASML (dodavatel EUV litografie do výroby čipů).
TTC se angažuje i v čipovém průmyslu. Jeho firma Mycroft Mind dosáhla na evropský projekt IPCEI pro využití čipů a AI v energetice.
Součástí skupiny TTC zastřešené TTC Holdingem je přes 30 firem. TTC Teleport například provozuje datacentra, Awos vyrábí elektroniku a podobně.