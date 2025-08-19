Lupa.cz  »  Česká skupina TTC zvýšila zisk o 56 procent a začala stavět technologické centrum v Praze

Česká skupina TTC zvýšila zisk o 56 procent a začala stavět technologické centrum v Praze

Jan Sedlák
Včera
přidejte názor

Sdílet

TTC Autor: TTC

Česká technologická skupina TTC loni udělala pěkná finanční čísla. Obrat skupiny se dostal na 2,39 miliardy korun (meziročně o něco méně), zisk EBITDA ale vyrostl o 16 procent na 394 milionů a čistý zisk si polepšil o 57 procent a dosáhl na 207 milionů korun. Aktiva činila 2,6 miliardy a celková zadluženost byla 43 procent.

“Rok 2024 byl pro Skupinu TTC ve znamení dalšího posílení zahraničních aktivit. Po založení společnosti TTC Germany skupina začátkem letošního roku dokončila akvizici německé společnosti Radiodata, jednoho z předních výrobců a dodavatelů rádiových systémů pro privátní mobilní sítě. Akvizice posílila postavení TTC na německém trhu a rozšířila působnost i do Švýcarska a Rakouska,” shrnula firma.

Předseda představenstva TTC Josef Šelepa uvedl, že k růstu výrazně přispěly projekty v decentralizované energetice a rozvoj řešení pro kritickou komunikační infrastrukturu.

Dále se rozjela přestavba areálu v pražských malešicích na Technologické centrum Oxyma, které spojí průmysl, dopravu, energetiku a další inovace s výrobou, prototypováním, startupy a tak dále. Na to navazuje i projekt Brain Connect Prague, který se inspiroval u Brainportu v Eindhovenu, což je jedno z hlavních inovačních center na světě, i díky firmám jako ASML (dodavatel EUV litografie do výroby čipů).

TTC se angažuje i v čipovém průmyslu. Jeho firma Mycroft Mind dosáhla na evropský projekt IPCEI pro využití čipů a AI v energetice.

Součástí skupiny TTC zastřešené TTC Holdingem je přes 30 firem. TTC Teleport například provozuje datacentra, Awos vyrábí elektroniku a podobně.

Česká TTC kupuje tradičního německého výrobce zařízení pro hlasovou a datovou komunikaci Přečtěte si také:

Česká TTC kupuje tradičního německého výrobce zařízení pro hlasovou a datovou komunikaci

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Přehled daňových povinností do konce léta

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Screening rakoviny plic čeká změna, lékaři budou hledat i CHOPN

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).