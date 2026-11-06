Česká technologie pomáhá policii v Americe hledat původ drog přímo v terénu

Technologie brněnského startupu Lightly Technologies začala ve Spojených státech hledat původ drog přímo v terénu. Ve městě Fitzgerald v americkém státě Georgia firma spustila ve spolupráci s policejním oddělením svůj první pilotní projekt tohoto typu. Startup to uvádí na svém LinkedInu. Testuje přenosné zařízení Catcher a platformu, která pomocí umělé inteligence propojuje jednotlivé případy podle chemických stop nalezených ve vzorcích.
Lightly už dříve s americkou policií spolupracovalo, a to v americkém Huntsville v Alabamě, technologie ale nebyla přímo v terénu. Zároveň navazuje vztahy s organizacemi typu Interpol nebo DEA.
Firma uvádí, že Catcher umí přímo v terénu analyzovat chemické vzorky a vytvořit jejich charakteristický otisk. Ten následně platforma porovnává s dalšími záznamy v databázi, která se stává jeho důležitou výhodou. Pomyslný otisk látek ve vzorcích slouží k tomu, aby technologie mohla najít podobnosti s dalšími drogami nebo chemickými látkami z jiných případů. Lightly podle svého uvážení dokáže odhalovat souvislosti i mezi takovými případy, které spolu na první pohled nemusejí souviset. Pomáhá také lépe mapovat distribuční sítě drog.
Startup založili Monika Štěpánová a Lukáš Nejedl. Vedle odhalování původu drog vidí potenciál své technologie také při ověřování pravosti léčiv nebo odhalování padělků v potravinářství. Do firmy letos investovala skupina JSK Investments Simony Kijonkové a Jaromíra Kijonky řádově stovky tisíc dolarů, kromě toho se zapojil angel investor Tomáš Krátký. Do budoucna chce společnost budovat globální databázi chemických otisků a v dalších letech plánuje rozšiřovat nasazení technologie napříč bezpečnostními složkami, letišti či celnicemi.