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Česká televize kvůli nejistému výhledu pozastavila modernizaci zpravodajství

Filip Rožánek
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Zpravodajství ČT, ČT24 Autor: Česká televize
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Česká televize pozastavila modernizaci objektu zpravodajství SK10 na Kavčích horách. „Dokončena bude pouze aktuální fáze zpracování dokumentace a navazující fáze zatím zahájena nebude,“ oznámil generální ředitel Hynek Chudárek na zasedání Rady České televize.

Zároveň se může změnit rozsah nebo harmonogram přesunu provozů brněnského studia ze Židenic do Líšně. Ředitel tato opatření zdůvodnil připravovanou změnou financování médií veřejné služby. Další postup u pražského i brněnského projektu stanoví televize podle toho, jaké financování bude mít v budoucnu k dispozici.

Projekt SK10 zahrnuje rekonstrukci a dostavbu budovy zpravodajství. Současné prostory vznikly v 70. letech a původně byly navrženy pro výzkumný ústav. Ředitel zpravodajství Petr Mrzena loni v říjnu radní upozornil, že kapacitně, technicky ani provozně nevyhovují potřebám nepřetržitého zpravodajského vysílání.

Modernizace zpravodajství i přesun provozů brněnského studia byly ještě v prosinci 2025 součástí dlouhodobých plánů ČT na roky 2026 až 2030. Chudárek tehdy označil SK10 za nejlépe připravenou velkou investici televize.

Vládní návrh počítá od roku 2027 se zrušením televizních poplatků a s financováním ČT ze státního rozpočtu. Televize má podle návrhu dostávat 5,74 miliardy korun ročně. Vedení ČT odhaduje, že by proti jejím plánům pro rok 2027 vznikl výpadek 1,75 miliardy korun. Jednotlivé divize proto už propočítávají důsledky dvacetiprocentního snížení nákladů.

Česká televize současně k 31. prosinci 2026 ukončí provoz své laboratoře pro zpracování filmové suroviny. Jde podle Chudárka o součást zefektivňování činnosti instituce. Související technologické procesy budou zajištěny prostřednictvím jiných televizních útvarů.

O budoucnosti filmové laboratoře se diskutovalo už v roce 2022. Tehdejší vedení chtělo kvůli nízkému využití zrušit její „mokrou“ část, určenou k chemickému zpracování filmových pásů, a zachovat digitální skener. Proti rušení pracoviště tehdy vystoupili zástupci kameramanů a filmových škol, kteří upozorňovali na jeho technickou a vzdělávací hodnotu.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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