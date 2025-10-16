„Začínáme pokulhávat,“ varuje šéf zpráv ČT. Chystá se nová budova zpravodajství

Česká televize připravuje dostavbu a rekonstrukci objektu zpravodajství v Praze na Kavčích horách. „V této fázi se čeká na vypsání výběrového řízení na projektanta a na samotné zahájení přípravy výstavby a rekonstrukce,“ sdělil ředitel zpravodajství Petr Mrzena na středečním veřejném zasedání Rady České televize.
V dokumentech České televize je budoucí stavba označena jako SK10. „Máme k dispozici rozsáhlou obrazovou dokumentaci, existují již výkresy a další materiály, se kterými se generální ředitel v posledních týdnech seznamoval. Předpokládám, že v relativně krátké době dojde k projednání na Radě a k rozhodnutí, zda projekt bude, či nebude pokračovat,“ doplnil Mrzena.
Finančně nákladná investice se připravuje už několik let. „Odložení v řádu jednotek týdnů nebo krátkých měsíců je přijatelné. Pokud by však projekt ležel ladem delší měsíce, nedej bože rok či roky, museli bychom začít znovu od začátku. Televize je dynamicky se rozvíjející oblast a toto je plán na mnoho příštích let,“ upozornil radní ředitel zpravodajství.
Televizní zpravodajství sídlí v boční budově v areálu Kavčích hor. Celý areál vznikal v 60. a 70. letech 20. století, přičemž objekt zpravodajství byl původně navržený pro výzkumný ústav. Kapacitně odpovídá redakčním potřebám z konce 70. let, kdy však byly úplně odlišné personální, technické i výrobní požadavky. Dávno proto nevyhovuje potřebám moderního provozu nonstop zpravodajského kanálu. A také vyžaduje neustálé opravy: před několika lety se třeba investovalo do rekonstrukce vzduchotechniky, protože ta původní byla ještě z roku 1977.
Zachování důstojné pozice
„Byl jsem dotázán, jak si vedlo naše zpravodajství v rámci volebního vysílání ve srovnání s dvěma komerčními stanicemi na trhu. Pokud má být zachována důstojná pozice televize veřejné služby i v příštích letech, bude nezbytné otázku prostor a technologie ve zpravodajství řešit,“ konstatoval k tomu otevřeně Petr Mrzena. „Současný stav nám neumožňuje, abychom v příštích letech zůstali pro diváka důstojnou konkurenční nabídkou ve srovnání se servisem zmíněných komerčních stanic,“ varoval.
Televize Nova odbavuje zpravodajství z moderního zázemí, které naposledy přestavěla před čtyřmi lety. Letos v létě navíc předělala studio pro internetové vysílání. Z dalšího studia s terasou vysílá ranní Snídani s Novou. Televize Prima, která provozuje vlastní zpravodajský kanál CNN Prima News, se před několika lety přestěhovala do moderního sídla ve Strašnicích. Od té doby pro zprávy využívá patrové studio s ochozem, v němž je řada pokročilých technologií. Velké politické diskuse s diváky vysílá z dalšího velkého studia, kde se natáčí i jiná původní tvorba televize Prima.
Česká televize se své volební vysílání snaží zatraktivnit natáčením mimo Kavčí hory. Závěrečnou Superdebatu například vysílala z Národního muzea a pro část volebního studia před sčítáním hlasů využila projekční kupoli pražského planetária.
„Nesmíme zapomínat, že obě televize, jejichž výsledky zde dnes byly srovnávány s naším vysíláním, pracují v moderních prostorách, s moderní technologií, grafikou a tak dále. Jakkoli se naše týmy snaží, aby naše nabídka byla nejen konkurenceschopná, ale i lepší a širší, v této oblasti začínáme pokulhávat. Pokud nebudeme investovat teď, projeví se to. Sice ne hned, ale v příštích letech ano. Bavíme-li se o horizontu volebního vysílání, například do Poslanecké sněmovny, jsem si jist, že již v příštích volbách by se to projevit mohlo,“ odhaduje Petr Mrzena.
„Přicházíme s návrhem, který by umožnil rozumný a extenzivní rozvoj. Pokud se televize k tomuto projektu neuchýlí, bude muset najít jiné řešení, které ale v tuto chvíli není na stole,“ naléhal šéf zpravodajství na členy Rady České televize.
„Často říkám svým kolegům v různých souvislostech, a dnes si dovolím tuto lehkou nadsázku i zde, že televize se sleduje očima. A ono už je to trochu vidět. Je vidět, že se pohybujeme v prostorách, které jsou desítky let staré, a pracujeme s technikou, která – byť se pravidelně obnovuje a investuje se do ní – už v konkurenci moderních technologií neobstojí,“ zhodnotil současný stav.
Hlavně neváhat
Jak dodal, není možné dál vysílat konkurenceschopný program z prostor a s technologiemi, které jsou umístěny v desítky let starém objektu a nemohou konkurovat studiím, z nichž se dnes vysílá nejen v zahraničí, ale i v České republice.
„Proto velmi apeluji na to, abychom v tomto projektu neprováhali další dlouhé týdny nebo měsíce. Zdržení v řádu jednotek týdnů si asi umíme představit a odůvodnit. To, že proběhla volba generálního ředitele a že se s takto velkým projektem musí seznámit a ztotožnit, považuji za zcela přirozené,“ zdůraznil Petr Mrzena.
Z dokumentace pro přípravu celého projektu vyplývá, že by v budoucí přístavbě měla vzniknout tři klasická zpravodajská studia. Nejmenší je navrženo s rozlohou 196 m2, největší by mělo mít 447 m2. Kromě nich bude k dispozici ještě malé jednoduché studio. Pro redaktory se počítá s newsroomem s užitnou plochou 835 m2, kde by mohlo pracovat asi 115 lidí. Dále je v objektu navrženo mimo jiné čtrnáct střižen a pět hlasatelen.
Televize už dříve uvedla, že nejvyšší možné předpokládané náklady na zhotovení stavby jsou 300 milionů Kč bez DPH. Ve smlouvách na přípravu potřebné dokumentace také zmiňuje, že má v úmyslu vyhlásit studentskou architektonickou soutěž o návrh řešení obálky budovy, tedy laicky řečeno jejího pláště a střechy.
První úvahy o výstavbě nové budovy zpravodajství představil už bývalý generální ředitel Jiří Janeček v roce 2011. Reálné obrysy však projekt začal dostávat teprve v závěru druhého funkčního období jeho nástupce Petra Dvořáka. Doba výstavby se odhaduje na tři roky, stavět by se mohlo začít v letech 2026–2027.
