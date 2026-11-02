Česká televize v úterý neodvysílá Události. Stávka omezí i weby a iVysílání

Česká televize v úterý 3. listopadu kvůli celodenní stávce zaměstnanců neodvysílá Události, Studio 6 ani řadu dalších pravidelných pořadů. Hlavní večerní zpravodajství nahradí v 19:00 na ČT1 a ČT24 krátké Zprávy. Na prvním programu po nich v 19:10 začne televizní film Jmenuji se po tátovi z roku 1989.
Změny už televize promítla do programu na svém webu. ČT24 nabídne každou celou hodinu krátké zprávy, většinou s uvedenou délkou pěti minut. Mezi relacemi poběží cyklus Archiv ČT24. Ranní vysílání ČT1 vyplní například dokument Neobyčejné životy o Bořivoji Navrátilovi, seriál Všechny velké a malé bytosti nebo pořad Po stopách hvězd.
Na ČT1 odpadnou také Sama doma, Černé ovce, Události v regionech, Události v regionech plus a publicistický pořad Rozpleteno. Branky, body, vteřiny vystřídají krátké zprávy. Omezení se dotkne rovněž předpovědi počasí a sportovního zpravodajství.
ČT2 nezařadí Dobré ráno ani Zprávy v českém znakovém jazyce. Události v kultuře na ČT art nahradí krátké zprávy z ČT24. ČT sport nabídne záznamy přenosů a výběr z archivu. Dětský program ČT zůstane s ohledem na věk diváků beze změny.
Po dobu stávky se nebudou aktualizovat weby ČT24 a ČT art, nabídka iVysílání ani sociální sítě televize. Aktuální zprávy budou na ČT24 dostupné také ve spodní informační liště. Na dopady stávky upozorní informační lišty na televizních programech.
Vedení televize podle svého oznámení respektuje právo zaměstnanců na stávku. S iniciativou Veřejnoprávně uzavřelo memorandum o zajištění nezbytného zpravodajského vysílání zejména při mimořádných událostech. „Stávku jsme připraveni přerušit v případě závažné mimořádné události s možným dopadem na životy, zdraví nebo bezpečnost občanů,“ uvedla iniciativa.
Protest zasáhne i Český rozhlas. Jak jsme popsali v předchozí zprávě, Radiožurnál zkrátí zpravodajské relace, Plus nabídne archivní tvorbu a většina regionálních stanic převezme společný program z pražského Karlína. Omezené bude také vydávání článků a podcastů.
Čtyřiadvacetihodinová stávka začne o půlnoci. Vyhlásila ji iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborových organizací obou médií. Podle iniciativy se k ní připojila jasná většina pracovníků České televize a Českého rozhlasu.
Součástí protestu budou pochody a veřejná shromáždění. V Praze vyrazí pracovníci televize z Kavčích hor přibližně ve 14:10, zaměstnanci rozhlasu z Římské ulice přibližně v 15:15. Společné shromáždění začne ve spodní části Václavského náměstí v 16:36. Ve stejnou dobu začnou také akce na brněnském náměstí Svobody a ostravském Jiráskově náměstí. Demonstrace se uskuteční i v dalších krajských městech.
Stávkující požadují stažení vládního návrhu, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje je financováním ze státního rozpočtu. Obávají se snížení příjmů, propouštění a větší závislosti obou institucí na politické moci. Žádají také otevřenou odbornou diskusi o budoucím financování.
Sněmovna předlohu poslala do druhého čtení 24. října ve 4:36 ráno. Premiér Andrej Babiš (ANO) mezitím připustil její úpravy. V sobotu 31. října na televizi Nova uvedl, že ministerstvo financí připravuje variantu, při níž by peníze nešly přímo ze státního rozpočtu a poplatky by byly dobrovolné. Konkrétní zdroj peněz ani výši státem garantované částky při tomto rozhovoru nepředstavil.
- 16:22 - Doplněno o konkrétní programové změny podle televizního programu na webu ČT.