Česká verze Disney+ od listopadu podraží

Autor: Disney Media & Entertainment Distribution

Streamovací služba Disney+ oznámila nepříjemnou novinku pro české uživatele. Na konci letošního roku podraží. Nejprve od listopadu zvýší ceny pro nové uživatele, od prosince si připlatí i stávající zákazníci.





Aktuální cena je 199 Kč měsíčně anebo 1990 Kč ročně (dva měsíce používání jsou v tom případě zdarma). Nová cena bude 239 Kč měsíčně anebo 2390 Kč ročně (dva měsíce zdarma tedy zůstávají).





Na Slovensku měsíční paušál podraží ze 7,99 eur na 9,99 eur (242 Kč). Zvýšení cen se týká všech evropských států, kde Disney+ funguje.

V některých zemích se navíc od listopadu ceník rozšíří o novou variantu s reklamami. Ve Velké Británii, Francii, Německu, Švýcarsku, Itálii, Španělsku, Norsku, Švédsku a Dánsku nyní budou tři tarify: Standard s reklamou, Standard a Premium.

Podle oficiálního popisu pro britský trh bude tarif s reklamami sice levný, ale zároveň omezený. Nebude možné stahovat pořady do paměti zařízení, maximální počet souběžných streamů klesne na dva a maximální rozlišení bude Full HD (1080p). Zvuk bude ve formátu 5.1 nebo stereo.

Ve vyšším tarifu Standard nebudou reklamy a bude možné stahovat filmy a seriály, ale zůstává omezení kvality obrazu na Full HD (1080p). I tento tarif dovoluje maximálně dva souběžné streamy a u zvuku je na výběr 5.1, případně stereo.

Uživatelé, kteří si budou chtít vychutnat obsah v plné kvalitě, budou muset přejít na tarif Premium. Ten podporuje rozlišení 4K a HDR, nechybí ani zvuk Dolby Atmos. Maximální počet souběžných streamů je stanoven na čtyři.

Britové za verzi s reklamou zaplatí necelých 5 liber měsíčně (140 Kč), za Standard bez reklam 8 liber (224 Kč) a za Premium 11 liber (308 Kč). U verze s reklamou není možná platba na rok dopředu.

Ve Francii, Německu, Itálii a Španělsku bude tarif s reklamou stát necelých 6 eur (145 Kč), základní verze 9 eur (218 Kč) a nejvyšší varianta 12 eur (290 Kč).

„Zavedení verze s reklamami je dalším krokem vývoje Disney+ v Evropě. Dáváme tak větší možnosti našim zákazníkům i reklamním partnerům,“ poznamenal Jan Koeppen, šéf The Walt Disney Company pro Evropu, Blízký východ a Afriku. „Disney+ se stále odlišuje od ostatních streamovacích služeb tím, že nabízí vynikající obsah, a to jak úžasné televizní seriály, tak hitové filmy, a to vše v přehledném a jednoduchém rozhraní,“ dodal.