Lupa.cz  »  České FTMO posílá milion dolarů do amerického krypto jednorožce

České FTMO posílá milion dolarů do amerického krypto jednorožce

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Otakar Šuffner - Marek Vašíček - FTMO Autor: FTMO
Zakladatelé FTMO Marek Vašíček a Otakar Šuffner

Česká technologická společnost FTMO, opakovaně oceněna jako nejrychleji rostoucí technologická firma ve střední a východní Evropě, vložila peníze do americké firmy Zerohash – startupu, poskytuje infrastrukturu pro kryptoměny a tokenizovaná aktiva. Jde o amerického kryptoměnového jednorožce. FTMO si v něm pořídilo minoritní podíl v obchodu po boku velkých světových investorů, jakými jsou SoFi, NYCA nebo Apollo. Mezi dřívější investory do Zerohash patří například Morgan Stanley

„Investice do Zerohash je pro nás strategický krok. Díky ní můžeme být součástí rychle se rozvíjejícího světa plateb a převodů přes stablecoiny, které získávají stále větší popularitu. Mimo to má Zerohash podle nás skvělou pozici, aby své služby nabídli i největším hráčům na trhu," říká Otakar Šuffner, CEO FTMO. Kromě něj za startupem stojí Marek Vašíček a zakladatelé se mimo jiné stali EY Technologickými podnikateli roku 2022 v České republice. 

Kromě ocenění ale sbírají zákazníky i výdělky – FTMO poskytuje služby ve více než 140 zemích a specializuje se na vzdělávání a trénink obchodních dovedností a risk managementu. Loni startup ohlásil tržby ve výši pět miliard korun, meziročně o miliardu více. Zisk EBITDA dosáhl skoro na poloviny tržeb, dostal se na 2,3 miliardy korun. Firma čísel dosáhla bez externích investorů.

Češi investují s Trumpem Jr. do 3D tisku raketového paliva Přečtěte si také:

Češi investují s Trumpem Jr. do 3D tisku raketového paliva

Zerohash v aktuálním investičním kole série D-2 získal celkem 104 milionů dolarů. Načasování financování přichází podle FTMO v době, kdy velké finanční instituce stále častěji hledají způsoby, jak integrovat blockchain do svých služeb. Motivací má být i postupné vyjasňování regulačního rámce jak v USA, tak v Evropské unii. Americká společnost působí na trhu od roku 2017 a její řešení dnes využívá více než 5 milionů uživatelů ve 190 zemích. Mezi klienty patří velké firmy jako Interactive Brokers, Stripe nebo Franklin Templeton.

„Investice jsou pro nás cestou, jak se můžeme stát součástí inovativních projektů i mimo náš obor a podílet se tak na celkovém vývoji technologického trhu," věří Šuffner. Není to zdaleka první investiční počin FTMO, ale nyní si firma pořizovala celé společnosti. Dosud největší nákup oznámila letos v dubnu, když zveřejnila, že kupuje finanční platformu Oanda, jednoho z největších amerických a světových brokerů. Investici za řádově stovky milionů dolarů ale musejí ještě schválit regulátoři, což má zabrat zhruba rok. Dříve FTMO koupilo mimo jiné datovou Quantlane nebo marketingovou agenturu eVisions.

Co do rychlosti růstu vyjádřené ve financích, FTMO patří mezi nejúspěšnější české technologické firmy. Od svého vzniku v roce 2015 pětkrát vyhrála soutěž Deloitte Fast 50 hodnotící nejrychleji rostoucí technologické firmy střední Evropy. Od spuštění se na platformě registrovalo přes 3,5 milionu lidí z téměř celého světa.

V Evropě jim vadí nejednotný trh, tak chtějí základnu v USA. Češi otevřeli pro krajany hub v San Franciscu Přečtěte si také:

V Evropě jim vadí nejednotný trh, tak chtějí základnu v USA. Češi otevřeli pro krajany hub v San Franciscu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Takto vypadá nový český Wi-Fi router Turris Omnia NG

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).