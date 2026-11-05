České O2 má zelenou a od amerických miliardářů může převzít tradiční IT firmu

Český mobilní operátor O2 může realizovat poměrně významnou akvizici. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) schválil nákup tradiční IT společnosti Ness Czech, o níž jsme informovali v polovině října.
“Telekomunikační společnost O2 Czech Republic a.s. může získat výlučnou kontrolu nad IT firmou Ness Czech s.r.o. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uskutečnění spojení povolil, když ve zjednodušeném řízení dospěl k závěru, že nepovede k podstatnému narušení hospodářské soutěže na dotčených trzích. Rozhodnutí již nabylo právní moci,” informoval antimonopolní úřad.
“O2 Czech Republic je součástí skupiny PPF a působí zejména v oblasti poskytování telekomunikačních služeb. Ness Czech se zaměřuje především na IT poradenství, systémovou integraci, vývoj softwaru, datovou analytiku, správu IT služeb a outsourcing,” doplnil ÚOHS.
Ness Czech spadá pod mezinárodní společnost Ness vlastněnou americkým fondem KKR. O2 kupuje pouze tuzemskou divizi, nikoliv zbytek Nessu.
Pro O2 půjde o rozšíření kapacit v oblasti informačních technologií. Operátor například nedávno spustil nový cloud a nabízí další IT služby.
Ness dodává státu i soukromému sektoru. Roční výnosy společnosti dělají skoro miliardu korun, počet zaměstnanců je skoro 270.
Postupně posiluje také CETIN, další operátor z portfolia české investiční skupiny PPF. Ten nedávno založil firmu CETIN Digital tSM, kterou spoluvlastní se zdejší společností DataLite. CETIN tak kromě řady jiných věcí bude nabízet i software pro provoz telekomunikačních sítí.