 »  Českého výrobce RFID transpondérů pohltila americká HID Global

Společnost LUX – IDent, známého lanškrounského výrobce radiofrekvenčních identifikačních transpondérů koupila americká firma HID Global. Ta je sama o sobě vlastněná švédským strojírensko-technologickým gigantem Assa Abloy. O akvizici informoval koncem minulého týdne deník E15.

Cena, za kterou HID českou společnost kupuje, nebyla zveřejněna. Firma z Lanškrouna, která stojí například za hardwarovou částí (tzv. předlaminátem) In-karty českých drah, by měla po dokončení obchodu splynout s HID divizí Identification Technologies. Převzetí firmy bude nicméně muset ještě schválit regulátor.

Firma doposud zaměstnávala 150 lidí, to by se ale po akvizici mohlo změnit. Společnost operuje na trhu s RFID transpondéry sedm let, má vlastní R&D oddělení a orientuje se hlavně na zahraniční trhy. Hlavní část její nabídky tvoří RFID transpondéry s frekvenčními rozsahy 125 kHz a 13,56 MHz. Až 90 % její roční produkce zamíří na západoevropské trhy, dominantní je zejména Německo, firma si ale drží významný tržní podíl také v Rakousku, Španělsku a Británii.