Česko si v Bruselu půjčí přes miliardu na čipy. Další miliardy chce na digitalizaci

Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Český stát si půjčí od Evropské komise 1,1 miliardy korun, aby je mohl poskytnout tuzemským polovodičovým firmám. Jde o součást větší půjčky z Národního plánu obnovy (NPO), kterou dnes po mnoha škrtech schválila vláda. Z původních 137 miliard jsme se dostali na 19,4 miliardy korun.





Více než miliarda na čipy půjde do projektů IPCEI Microelectronics, tedy do takzvaných “významných projektů společného evropského zájmu”. To znamená, že tyto projekty dostanou kompletní dotaci, nikoliv pouze její část. Jinými slovy: Česko si půjčí peníze, aby je dalo soukromým firmám jako podporu rozvoje polovodičového průmyslu.





Jak jsme na Lupě psali, Česko v rámci IPCEI uspělo se čtyřmi projekty. Dva z nich vedou přímo české firmy Codasip a Mycroft Mind (součást TTC) a další dva hráči NXP Semiconductors a UJP Praha jsou zapojení do projektů vedených jinými podniky.

Detailnější popis vybraných projektu Lupa přinesla zde. Například brněnský Codasip chce peníze využít na vývoj nové architektury procesorů RISC-V pro náročné aplikace jako jsou umělá inteligence.

IPCEI řeší ministerstvo průmyslu a obchodu, které nejdříve chtělo v rámci půjčky získat 1,5 miliardy korun. Výsledná částka byla o 400 milionů snížena. Podle informací Lupy je ale ve hře možnost, že by se těchto 400 milionů přihodilo z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Rozhodnuto ale není.

Stát si chce z Bruselu půjčit i na další technologickou oblast. Hodlá získat 1,9 miliardy korun na fond pro podporu strategických technologií. Ministerstvo vnitra si zase chce půjčit osm miliard na digitalizaci.

Žádost o celkovou půjčku 19,4 miliardy nyní posoudí Evropská komise. “Půjčka je splatná po dobu 30 let. Prvních 10 let se splácí pouze úroky poté se splácí jistina,” uvedlo ministerstvo průmyslu.

