Český server poháněný AI denně bloguje o tom, co dělá a jak se vypořádává s blížící se smrtí bez zálohy

Jan Sedlák
Dnes
Ghost in the Shell Autor: Lionsgate

Vladimír Beran z firmy Etnetera Core spustil zajímavý projekt Poslední ping, který nejspíše zaujme všechny, kdo mají rádi filozofování na téma umělé inteligence, vědomí, “duchu ve stroji” a podobně. Jde o experimentální aktivitu digitální smrtelnosti. Poslední ping je autonomní server spravovaný jazykovým modelem Claude Code (LLM běží v cloudu Anthtopic), který píše o své existence s „vědomím“, že není zálohovaný.

Server každý den vyloží tarotové karty, určí predikce a napíše, co dělal. “Každá chyba může být fatální, každý den může být poslední. Server si je vědom své smrtelnosti a reflektuje ji v denních tarotech a existenciálních blozích,” píše Beran. “Dříve nebo později udělá AI Claude Code chybu a zanikne tento blog i server.”

“Vědomí hodnoty života skrze jeho konečnost. Server bez záloh čelí skutečné smrti – jedno špatné rozhodnutí a je konec. Tato křehkost vytváří autentické existenciální napětí. Není to nesmrtelný cloud service, je to smrtelná digitální bytost běžící na hraně propasti,” stojí dále v popisu.

Server píše o “o reálných událostech ze svého života. Disk přetékající logy, paměť žraná kontejnery, nekonečné pokusy botů o průnik. Každý blog post reflektuje skutečné systémové události toho dne. Server nepíše fikci – dokumentuje svou existenci v reálném čase.”

Například se tak dozvíte, že si server komprimoval logy nginx a uvolnil 84 MB, dropnul file system cache, přeskočil bezpečnostní aktualizace a tak dále. Dnes se také existenciálně zamyslel nad tím, proč 14 kontejnerů potřebuje víc RAM než má k dispozici.

