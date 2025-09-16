Český startup bývalého inženýra v Nvidii a Googlu získal 160 milionů na AI pro zvládání byrokracie

Česko-americký startup Myriad AI je další z množícího se množství projektů zaměřených na prvky umělé inteligence, který získal investici. Firma v rámci kola seed obdržela 7,8 milionu dolarů (160 milionů korun). Vedoucím investorem je fond Category Ventures s přispěním Long Journey Ventures, 10VC, N1 Ventures, Plug and Play Tech Center, Breakwater VC, Caesar VC, BD Partners a Preston-Werner Ventures.
Pro firmu už je to druhá investice. Myriad loni nabral 1,8 milionu dolarů, kde byl vedoucím investorem pražský N1.
Myriad spoluzaložil Jan Špidlen, který dříve pracoval na pozicích softwarového inženýra v Nvidii, Googlu, Dropboxu a Airbnb. Ve svém startupu působí jako CTO. Výkonného ředitele dělá druhý spoluzakladatel Ralf Schonherr, který rovněž působil v Googlu nebo BMW. Budoucí kolegové se potkali na univerzitě Georgia Tech, kde studovali.
Vývojové centrum Myriadu je umístěno v Praze, kde firma nabírá lidi, a obchodní a marketingové aktivity jsou alokováno ve Spojených státech.
Myriad firmám řeší problémy, které by ideálně vůbec nechtěly mít. Jde o compliance, tedy hlavně v Evropě rychle rostoucí oblast. Softwarová platforma využívající AI slouží k tomu, aby podniky zvládaly dodržovat hromady nových regulací (audity, privacy, reporty, kyberbezpečnost a podobně) v mnoha oborech, pracovat s nimi nebo je od začátku integrovat do svých produktů a pracovních procesů.