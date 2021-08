CESNET má od srpna nového ředitele, Jana Gruntoráda vystřídal Jakub Papírník

Po čtvrtstoletí změnilo akademické sdružení CESNET ředitele. Dlouholetého šéfa Jana Gruntoráda vystřídal dosavadní ředitel Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy Jakub Papírník. Funkce se ujal od začátku srpna.

Papírník v CESNETu dosud působil jako člen dozorčí rady. Funkci získal v otevřeném výběrovém řízení.

„Vlastní výzkum i podpora vědy a výzkumu obecně patří k tomu základnímu, proč CESNET vznikl a proč existuje. V tomto ohledu nemíním aktivitu CESNETu nijak oslabovat. Ale činnosti sdružení by měly být co do rozsahu a kompetencí jasněji definovány a vymezeny, abychom partnery CESNETu a jejich potřeby uspokojili, a to pokud možno spravedlivě,“ říká nový šéf o svých plánech v čele sdružení.



Autor: CESNET Jakub Papírník

Jan Gruntorád stál v čele sdružení 25 let a patří k průkopníkům zavádění internetu v Česku. V roce 1992 stál za připojením tehdejšího Československa k celosvětové počítačové síti.

CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání.