 »  CESNET s FIT ČVUT získaly v USA patent na kompresi pomocí rozptylových tabulek

Karel Wolf

Sdružení CESNET a Fakulta informačních technologií ČVUT získaly americký patent na vynález efektivní implementace rychlých kompresních algoritmů.

Podstata vynálezu spočívá v novém řešení rozptylovacích (hashovacích) tabulek implementovaných v programovatelných hradlových polích (FPGA). Řešení umožňuje realizovat rozptylovací tabulky, které mohou být rychle inicializovány na počáteční hodnotu a současně vyžadují malý objem prostředků FPGA. To je výhodné zvláště pro rychlou a efektivní implementaci některých kompresních algoritmů, například typu LZ77.

Patent pod označením System for implementation of a hash table je zapsaný na Patentovém a známkovém úřadu Spojených států (USPTO) pod číslem US 10,262,702.