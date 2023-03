Čeští operátoři si dělají zálusk na televizní pásmo 600 MHz, chtějí ho přidělovat flexibilně

Autor: Filip Rožánek

Tuzemští mobilní operátoři si nadále dělají zálusk na pásmo 600 MHz. Ministerstvo průmyslu a obchodu loni na podzim uvedlo, že podporuje jeho zachování pro zemské digitální televizní vysílání. Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) sdružující T-Mobile, O2 a Vodafone nyní vydala prohlášení s doporučením, aby pásmo 600 MHz bylo dedikováno na takzvaném koprimárním základě.





“Umožnilo by to národním vládám a regulačním orgánům flexibilně rozhodnout o jeho budoucím využití, a to zejména v návaznosti na vývoj trendů v konzumaci televizního obsahu,” uvedla APMS.





“Nepožadujeme, aby bylo toto pásmo primárně přiděleno mobilním službám již od roku 2030. Současně se ale domníváme, že již po roce 2030 bude společensky neefektivní využívat toto pásmo v plné své šíři pouze pro televizní vysílání. Zvláště pokud se v budoucnu potvrdí či dokonce zesílí trendy odklonu od lineárního sledování televize (televize přes anténu na střeše) směrem ke sledování ze záznamu či opožděnému sledování, kde je naopak klíčovým předpokladem kvalitní internetové připojení.”

Operátoři se v argumentaci odvolávají na to, že velice rychle rostou datové toky a stále více uživatelů si video obsah streamuje a že budou potřeba nové síťové kapacity.