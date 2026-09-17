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CETIN inovoval svou velkoobchodní IPTV platformu Kuki

Filip Rožánek
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Telekomunikační společnost CETIN modernizovala svou televizní platformu Kuki. Změnila její design a uživatelské prostředí, aktualizovala také aplikace. Novináře o tom informovala ve čtvrteční tiskové zprávě.

Technické řešení nabízí poskytovatelům internetového připojení jako základ pro jejich televizní služby, ať už pod značkou Kuki, nebo pod jejich vlastní. Platformu využívá na 200 partnerů v České republice a na Slovensku. Kuki jim zajišťuje 170 televizních stanic ve čtyřech tarifech, archiv pořadů, licence k obsahu, cloudový prostor pro nahrávání pořadů a rozhraní pro různé typy zařízení.

„Naše televize Kuki běží jen v sítích našich partnerů z řad poskytovatelů internetu (ISP). Se službou Oneplay od O2 nemá nic společného a funguje úplně samostatně,“ připomíná CETIN.

Velkoobchodní řešení neumožňuje přeskakovat reklamy na stanicích skupiny Prima, operátor ale může zákazníkům nabídnout příplatkový balíček s Primou bez reklam. Do uživatelského účtu je možné přidat čtyři zařízení, souběžné používání je povoleno na dvou z nich. Zákazníci s televizory bez připojení k internetu mohou dostat set-top boxy Arris.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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