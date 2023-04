ChatGPT napsal první tiskovou zprávu pro ČEZ. Bez lidského dohledu to ale stále nejde

Autor: Depositphotos

Polostátní podnik ČEZ vydal svojí první tiskovou zprávu napsanou pomocí ChatGPT. Podle mluvčího společnosti Ladislava Kříže text nebyl nijak upravován, ale bylo nutné udělat řadu pokusů a zpřesňování zadání. “Bez lidského dohledu to nejde,” shrnul Kříž. “ChatGPT pokaždé napíše zcela jiný text. Texty se i fakticky lišily. Na dotaz, jak je to možné, ale AI upřímně odpověděla, že si to vymyslela.”





Mluvčí také sdělil, že třeba ČEZ otevírá pandořinu skříňku. “Ale dělníci rozbíjením prvních strojů také jejich rozmachu nezabránili. Pracovní místa vznikla jinde.”





Tisková zpráva psaná ChatGPT vypadá takto:

Skupina ČEZ snižuje emise a rozvíjí obnovitelné zdroje

Skupina ČEZ se opět zaměřila na snižování emisí a rekultivaci krajiny. V roce 2022 bylo dosaženo výrazného snížení emisí oxidu uhličitého, tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku.

Množství oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv v roce 2021 činilo 19 995 600 tun, v roce 2022 bylo dosaženo výrazného snížení na 18 915 200 tun, což představuje meziroční snížení o 5,4 procenta. Emise tuhých látek byly v roce 2021 celkem 800 tun, v roce 2022 se podařilo snížit na 600 tun, což představuje meziroční snížení o 25 procent. Oxid siřičitý v roce 2021 byl 7 800 tun, v roce 2022 se podařilo snížit na 6 300 tun, což představuje meziroční snížení o 19,2 procenta. Oxidy dusíku v roce 2021 činily 14 300 tun, v roce 2022 bylo dosaženo snížení na 13 000 tun, což představuje meziroční snížení o 9,1 procenta.

Množství oxidu uhličitého způsobené spalováním fosilních paliv ve skupině ČEZ se v letech 2017 a 2022 výrazně snížilo. Konkrétně v roce 2017 bylo vyprodukováno 25 057 242 tun oxidu uhličitého a v roce 2022 bylo vyprodukováno 18 915 200 tun oxidu uhličitého, což představuje pokles o 24,5 %. Skupina ČEZ tak výrazně přispívá k ochraně životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů.

Skupina ČEZ se však nezaměřuje pouze na snižování emisí, ale i na rekultivaci krajiny. V roce 2022 bylo dokončeno celkem 170 ha rekultivace, která pomohla obnovit poškozené oblasti v okolí dolů a elektráren, z toho 124 ha tvořily rekultivace zemědělské, 25 ha lesnické, 5 ha vodní a 16 ha ostatní. Navíc byly zahájeny nové rekultivace na ploše 108 ha, z toho tvořily 64 ha rekultivace zemědělské, 37 ha lesnické, 2 ha vodní a 5 ha ostatní. Na přípravu a zahlazení předešlé hornické činnosti bylo v roce 2022 vynaloženo 358 mil. Kč, z toho na vlastní sanace a rekultivace 174 mil.

Skupina ČEZ se v posledních třech letech intenzivně věnuje rekultivaci území, která byla v minulosti postižena hornickou činností. Od roku 2020 do roku 2022 bylo dokončeno celkem 373 ha rekultivace. Tento úspěšný výsledek je důsledkem dlouhodobého úsilí Skupiny ČEZ o obnovu krajiny a ochranu životního prostředí v oblastech, kde působí.

Výsledky Skupiny ČEZ v oblasti snižování emisí a rekultivace krajiny jsou pozitivní, ale ČEZ se neustále zaměřuje i na rozvoj obnovitelných zdrojů. ČEZ plánuje výrazně posílit svou pozici v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V rámci strategie do roku 2030 má v plánu postavit 6000 MW nových kapacit obnovitelných zdrojů, především se jedná o fotovoltaické elektrárny. ČEZ se tak chce stát lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů nejen v České republice, ale i v celé střední a východní Evropě. V rámci plánu se počítá s využitím dostupných technologií a výzkumu nových inovativních řešení.