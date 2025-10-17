Chtěli změnit svět, ale jenom ho rozbili. V češtině vyšla kniha o zákulisí Silicon Valley

Kara Swisher desítky let píše o dění v Silicon Valley a prostředí kolem. Prošla několika mainstreamovými médii, ale v komunitě zažila největší slávu s webem All Things Digital, který založila s další oborovou legendou Waltem Mossbergem. Kromě samotných textů byly vlivné jejich konference, kde vystupovaly přední osobnosti z technologické branže.
Swisher na tyto a další věci vzpomíná v knize, která nedávno vyšla v českém překladu. Dostala název Burn Book. Milostný příběh: Technologie a já a vyšla v Edici N. Původní dílo bylo publikováno v roce 2024 pod názvem Burn Book: A Tech Love Story.
V knize jsou zajímavé zákulisní informace o tom, jak funguje Silicon Valley nebo jaké je pozadí médií. Swisher si například zejména díky zmiňovaným konferencím dokázala přijít na slušné peníze.
Kromě toho ale popisuje, jak sháněla informace či jací jsou v zákulisí mocní lidé z technologického sektoru. Názory a styl autorky jsou často útočné, vyhraněné a spíše doleva orientované (byť sama píše, že má ráda peníze). Nejde o objektivní reportování, ale osobní glosované vzpomínky.
O obsahu knihy napoví i anotace:
Oceňovaná novinářka Kara Swisher nám v Burn Book předkládá příběh ze zákulisí, na který jsme všichni čekali. Nemilosrdné a sžíravé, ale každopádně spravedlivé zúčtování s technologickým průmyslem a jeho zakladateli, kteří chtěli změnit svět, ale podařilo se jim ho jenom rozbít.
Během tří desetiletí své novinářské kariéry vyzpovídala každého, kdo v technologickém světě něco znamená. Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Sheryl Sandberg, Larry Page a Sergey Brin, Meg Whitman, Peter Thiel, Sam Altman a Mark Zuckerberg – ti všichni a ještě mnozí další se při rozhovorech s Karou Swisher pěkně zapotili (a někteří doslova).
Burn Book je kronikou vzestupů a pádů, bláznivých nápadů, hamižnosti a zhýralých večírků… ale především jedné dlouhé a nekompromisní novinářské kariéry.
Navzdory škodám na společenské soudržnosti, které bratři z technologické čtvrti napáchali, zůstává Swisher optimistická ohledně potenciálu technologií problémy nejen vytvářet, ale i řešit. Vyzývá všechny, o kterých píše, aby činili lepší a promyšlenější rozhodnutí, a to i v době, kdy se nová sada mocných nástrojů umělé inteligence chystá znovu změnit svět.